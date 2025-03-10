SON DAKİKA: TWITTER ÇÖKTÜ MÜ? Twitter X uygulaması neden çöktü? Twitter erişim sorunu 10 Mart 2025

Son dakika Twitter çöktü mü? binlerce kullanıcı tarafından araştırılıyor. Resmi adı ile X olan platformun kullanıcıları uygulamada sayfa yenileyememe sorunu ile karşılaştı. Twitter neden çöktü? Twitter erişim sorunu nedir? soruları araştırılmaya başlandı.
Twitter çöktü mü? sorusunun yanıtı araştırılıyor. X platformunun kullanıcıları uygulamayı kullanırken "Bir sorun oluştu. Yüklemeyi yeniden dene" uyarısı ile karşılaştı. Peki, Twitter neden çöktü? Twitter erişim sorunu nedir?
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
Twitter'da "Bir sorun oluştu. Yüklemeyi yeniden dene" uyarısı veriliyor.
Yaşanan bu soruna ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
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