Twitter çöktü mü? X’e erişim sorunu yaşanıyor! Twitter neden açılmıyor
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Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu “X“ ilgili iddiaya göre kullanıcılardan problemlerin olduğuna işaret eden raporlar geldi. Twitter’da (X’te) sorun yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek üzerine birçok kişi “Twitter çöktü mü, X’te sorun mu var?“ gibi sorulara cevap arıyor.
Twitter yeni adıyla "X" bir kez daha erişim sorunu haberleriyle gündeme geldi. Kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaştı.
SORUN GLOBAL Mİ BÖLGESEL Mİ?
Bu erişim sorunları, Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Twitter'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olup, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor. Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.
Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 10 Mart 2025 12:22 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.
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