14 MART CUMA BİM İNDİRİMLERİ | 14 Mart Cuma BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışta olacak? Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, 65 İnç LG TV, Şarjlı Sprey Mop, Mutfak Tartısı...

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günlerine özel yayımlanan aktüel kataloglar, raflarda satışa sunulmaya devam ediyor. Bu hafta, farklı ürün seçeneklerinin bulunduğu BİM kataloglarında hırdavat malzemeleri öne çıkıyor. Ayrıca, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Şarjlı Sprey Mop gibi çeşitli ürünler de 14 Mart Cuma günü itibariyle BİM mağazalarında satışa sunulacak.
BİM 12 MART ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Verandalı 8500 Flat Tıny House 610.000 TL
Kumtel Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.950 TL
Elektrikli PTC Isıtıcı 2.190 TL
Çift Kapılı Buzdolabı DFrost 10.990 TL
VitroSeramik Ankastre Ocak 5.250 TL
Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL
Elektrikli Güveç 1.490 TL
Çok Amaçlı Dolap 1.595 TL
Yükseklik Ayarlı Laptop Çalışma Masası 699 TL
TV Ünitesi 2.790 TL
BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL
Polisaj Makinesi 3.190 TL
Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL
Akülü Vidalama Seti 1.150 TL
Darbeli Matkap 999 TL
Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL
Çok Amaçlı Zımpara 1.390 TL
Avuç Taşlama Makinesi 999 TL
Dekupaj Testere 999 TL
BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Boyacı Seti - 5li 225 TL
Polisan Acqua Tavan Boyası 399 TL
Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 299 TL
Çok Amaçlı Elastik Kova 129 TL
Silikon Tabancası 99 TL
Cam Kazıma Aparatı 45 TL
F500 Silikonize Mastik 49 TL
Plastik Boya Karıştırıcı 69 TL
Parmak Rulo 49 TL
Pas Sökücü Sprey 69 TL
Derz Tamir Dolgusu 79 TL
3+1 Basamak Profil Merdiven 599 TL
2 Basamaklı Metal Merdiven 975 TL
Parlat Mucize Köpük Temizleyici 85 TL
Metal Sabit Sırık 75 TL
Profesyonel Oto Fırçası 99 TL
Plastik Çekpas 79 TL
BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Çatal Başlı Çekiç 129 TL
Lastik Tokmak 129 TL
Kurbağacık Anahtar 329 TL
Zımba Tabancası 449 TL
Kemer Delme Pensesi 199 TL
Yankeski 229 TL
Pense 229 TL
Kargaburun 229 TL
Mini Pense Seti 3 Parça 375 TL
Allen Anahtar Takımı 179 TL
Tornavida Seti 5'li Blister Ambalaj 199 TL
Kalın Sıcak Mum Slikon Tabancası 299 TL
İnce Sıcak Mum Slikon Tabancası 199 TL
Aliminyum Su Terazisi 149 TL
Mucize Temizleme Pastası 65 TL
Lavabo Açma Sustası 3MT 119 TL
Titreşim Önleyici Kaydırmaz Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 4 Adet 79 TL
Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör + 35 gr Yapıştırıcı 85 TL
Kapı Pencere Kolu Stoperi 9'lu 30 TL
BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Katlanabilir BN5 Pro E-Bike 17.900 TL
RKS 1-S Mini E-Bike 9.990 TL
Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL
Sürgülü Aspiratör 1.350 TL
Mutfak Tartısı 249 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL
Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL
Çelik Termos 399 TL
Nordica Tıraş Makinesi 199 TL
Nordica Tıraş Makinesi 275 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı 1.350 TL
Çift Yönlü Isıtıcı 799 TL
Mini Quartz Isıtıcı 299 TL
Kaynak: Haber Merkezi