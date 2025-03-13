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14 MART CUMA BİM İNDİRİMLERİ | 14 Mart Cuma BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışta olacak? Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, 65 İnç LG TV, Şarjlı Sprey Mop, Mutfak Tartısı...

14 MART CUMA BİM İNDİRİMLERİ | 14 Mart Cuma BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışta olacak? Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, 65 İnç LG TV, Şarjlı Sprey Mop, Mutfak Tartısı...
BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak olan aktüel kataloglar yayımlandı. BİM 11-14 Mart tarihleri arasındaki kataloglar, alışveriş yapmak isteyenler tarafından dikkatle takip ediliyor. Yeni aktüel kataloglarda, birçok farklı ürün seçeneği yer alıyor. İşte, 11-14 Mart tarihleri için BİM’in sunduğu yeni aktüel ürünler…

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günlerine özel yayımlanan aktüel kataloglar, raflarda satışa sunulmaya devam ediyor. Bu hafta, farklı ürün seçeneklerinin bulunduğu BİM kataloglarında hırdavat malzemeleri öne çıkıyor. Ayrıca, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Şarjlı Sprey Mop gibi çeşitli ürünler de 14 Mart Cuma günü itibariyle BİM mağazalarında satışa sunulacak.

BİM 12 MART ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

Verandalı 8500 Flat Tıny House 610.000 TL

Kumtel Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.950 TL

Elektrikli PTC Isıtıcı 2.190 TL

Çift Kapılı Buzdolabı DFrost 10.990 TL

VitroSeramik Ankastre Ocak 5.250 TL

Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL

Elektrikli Güveç 1.490 TL

Çok Amaçlı Dolap 1.595 TL

Yükseklik Ayarlı Laptop Çalışma Masası 699 TL

TV Ünitesi 2.790 TL

BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL

Polisaj Makinesi 3.190 TL

Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL

Akülü Vidalama Seti 1.150 TL

Darbeli Matkap 999 TL

Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL

Çok Amaçlı Zımpara 1.390 TL

Avuç Taşlama Makinesi 999 TL

Dekupaj Testere 999 TL

BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Boyacı Seti - 5li 225 TL

Polisan Acqua Tavan Boyası 399 TL

Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 299 TL

Çok Amaçlı Elastik Kova 129 TL

Silikon Tabancası 99 TL

Cam Kazıma Aparatı 45 TL

F500 Silikonize Mastik 49 TL

Plastik Boya Karıştırıcı 69 TL

Parmak Rulo 49 TL

Pas Sökücü Sprey 69 TL

Derz Tamir Dolgusu 79 TL

3+1 Basamak Profil Merdiven 599 TL

2 Basamaklı Metal Merdiven 975 TL

Parlat Mucize Köpük Temizleyici 85 TL

Metal Sabit Sırık 75 TL

Profesyonel Oto Fırçası 99 TL

Plastik Çekpas 79 TL

BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Çatal Başlı Çekiç 129 TL

Lastik Tokmak 129 TL

Kurbağacık Anahtar 329 TL

Zımba Tabancası 449 TL

Kemer Delme Pensesi 199 TL

Yankeski 229 TL

Pense 229 TL

Kargaburun 229 TL

Mini Pense Seti 3 Parça 375 TL

Allen Anahtar Takımı 179 TL

Tornavida Seti 5'li Blister Ambalaj 199 TL

Kalın Sıcak Mum Slikon Tabancası 299 TL

İnce Sıcak Mum Slikon Tabancası 199 TL

Aliminyum Su Terazisi 149 TL

Mucize Temizleme Pastası 65 TL

Lavabo Açma Sustası 3MT 119 TL

Titreşim Önleyici Kaydırmaz Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 4 Adet 79 TL

Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör + 35 gr Yapıştırıcı 85 TL

Kapı Pencere Kolu Stoperi 9'lu 30 TL

BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Katlanabilir BN5 Pro E-Bike 17.900 TL

RKS 1-S Mini E-Bike 9.990 TL

Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL

Sürgülü Aspiratör 1.350 TL

Mutfak Tartısı 249 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL

Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL

Çelik Termos 399 TL

Nordica Tıraş Makinesi 199 TL

Nordica Tıraş Makinesi 275 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı 1.350 TL

Çift Yönlü Isıtıcı 799 TL

Mini Quartz Isıtıcı 299 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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