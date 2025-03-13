14 MART CUMA BİM İNDİRİMLERİ | 14 Mart Cuma BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışta olacak? Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, 65 İnç LG TV, Şarjlı Sprey Mop, Mutfak Tartısı...

BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak olan aktüel kataloglar yayımlandı. BİM 11-14 Mart tarihleri arasındaki kataloglar, alışveriş yapmak isteyenler tarafından dikkatle takip ediliyor. Yeni aktüel kataloglarda, birçok farklı ürün seçeneği yer alıyor. İşte, 11-14 Mart tarihleri için BİM’in sunduğu yeni aktüel ürünler…

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günlerine özel yayımlanan aktüel kataloglar, raflarda satışa sunulmaya devam ediyor. Bu hafta, farklı ürün seçeneklerinin bulunduğu BİM kataloglarında hırdavat malzemeleri öne çıkıyor. Ayrıca, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Şarjlı Sprey Mop gibi çeşitli ürünler de 14 Mart Cuma günü itibariyle BİM mağazalarında satışa sunulacak. BİM 12 MART ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU Verandalı 8500 Flat Tıny House 610.000 TL Kumtel Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.950 TL Elektrikli PTC Isıtıcı 2.190 TL Çift Kapılı Buzdolabı DFrost 10.990 TL VitroSeramik Ankastre Ocak 5.250 TL Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL Elektrikli Güveç 1.490 TL Çok Amaçlı Dolap 1.595 TL Yükseklik Ayarlı Laptop Çalışma Masası 699 TL TV Ünitesi 2.790 TL BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL Polisaj Makinesi 3.190 TL Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL Akülü Vidalama Seti 1.150 TL Darbeli Matkap 999 TL Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL Çok Amaçlı Zımpara 1.390 TL Avuç Taşlama Makinesi 999 TL Dekupaj Testere 999 TL BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU Boyacı Seti - 5li 225 TL Polisan Acqua Tavan Boyası 399 TL Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 299 TL Çok Amaçlı Elastik Kova 129 TL Silikon Tabancası 99 TL Cam Kazıma Aparatı 45 TL F500 Silikonize Mastik 49 TL Plastik Boya Karıştırıcı 69 TL Parmak Rulo 49 TL Pas Sökücü Sprey 69 TL Derz Tamir Dolgusu 79 TL 3+1 Basamak Profil Merdiven 599 TL 2 Basamaklı Metal Merdiven 975 TL Parlat Mucize Köpük Temizleyici 85 TL Metal Sabit Sırık 75 TL Profesyonel Oto Fırçası 99 TL Plastik Çekpas 79 TL BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU Çatal Başlı Çekiç 129 TL Lastik Tokmak 129 TL Kurbağacık Anahtar 329 TL Zımba Tabancası 449 TL Kemer Delme Pensesi 199 TL Yankeski 229 TL Pense 229 TL Kargaburun 229 TL Mini Pense Seti 3 Parça 375 TL Allen Anahtar Takımı 179 TL Tornavida Seti 5'li Blister Ambalaj 199 TL Kalın Sıcak Mum Slikon Tabancası 299 TL İnce Sıcak Mum Slikon Tabancası 199 TL Aliminyum Su Terazisi 149 TL Mucize Temizleme Pastası 65 TL Lavabo Açma Sustası 3MT 119 TL Titreşim Önleyici Kaydırmaz Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 4 Adet 79 TL Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör + 35 gr Yapıştırıcı 85 TL Kapı Pencere Kolu Stoperi 9'lu 30 TL BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU Katlanabilir BN5 Pro E-Bike 17.900 TL RKS 1-S Mini E-Bike 9.990 TL Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL Sürgülü Aspiratör 1.350 TL Mutfak Tartısı 249 TL Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL Çelik Termos 399 TL Nordica Tıraş Makinesi 199 TL Nordica Tıraş Makinesi 275 TL Kumtel Dikey Isıtıcı 1.350 TL Çift Yönlü Isıtıcı 799 TL Mini Quartz Isıtıcı 299 TL Kaynak: Haber Merkezi

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