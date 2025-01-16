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16 Ocak Perşembe TV yayın akışı | TRT1, ATV, TV8, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı | Bugün TV’de ne var?

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16 Ocak Perşembe TV yayın akışı | TRT1, ATV, TV8, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı | Bugün TV’de ne var?
Bugün televizyonu izlemek isteyenler için 16 Ocak’ta yayın yapanları derledik. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8 ve Star TV gibi popüler kanalların programları güncel olarak listelendi. İşte 16 Ocak TV yayın akışı listesi…

Bugün TV'de ne var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (16 OCAK)

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Yabancı Sinema

ATV YAYIN AKIŞI (16 OCAK)

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Kayıp Şehir

KANAL D YAYIN AKIŞI (16 OCAK)

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - İnci Taneleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI (16 OCAK)

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Siyah Kalp

STAR TV YAYIN AKIŞI (16 OCAK)

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yerli Dizi Tekrarı

TV8 YAYIN AKIŞI (16 OCAK)

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor AllStar

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #16 Ocak TV yayın akışı #TV

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