18 Mart 2025 Samsun hava durumu: Bafra, Canik, Çarşamba, Havza ve Diğer İlçelerde Bugün Hava Nasıl? İşte Samsun 5 günlük hava durumu

Samsun’da 18 Mart 2025 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Şehir genelinde beklenen hava koşulları, özellikle Bafra, Canik, Çarşamba ve diğer ilçelerdeki sıcaklıklar ve olası yağış durumu merak konusu. Samsun’un farklı bölgelerinde hava nasıl seyredecek? Hangi ilçelerde yağmur bekleniyor, sıcaklık değerleri ne seviyede olacak? Detaylı hava durumu tahminleri için haberimizi inceleyebilirsiniz...

18 Mart 2025 Salı günü Samsun genelinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun için hava tahminlerini açıkladı. Samsun il merkezinde hava sıcaklıkları 10°C ile 12°C arasında değişecek. İlçelerde ise hava durumu farklılık gösteriyor. İşte Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. Yarın için Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 20 Mart 2025 Perşembe Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 21 Mart 2025 Cuma Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 22 Mart 2025 Cumartesi Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. Kaynak: Haber Merkezi

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