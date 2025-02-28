2025 ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ | Ankara’da iftar saat kaçta? Ankara sahur ve iftar vakitleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayı müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, iftar ve sahur vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan İmsakiyesini yayımladı. Peki, 2025 yılında Ankara’da iftar vakti saat kaçta? İşte, Ramazan İmsakiyesi’ne göre Ankara’nın iftar ve sahur saatleri…

Ankara'da 2025 Ramazan ayının iftar vakti merak konusu oldu. Bu yıl Ramazan ayının ilk iftarı 1 Mart'ta yapılacak, son iftar ise 29 Mart'ta gerçekleşecek. On bir ayın sultanı olan Ramazan'ın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Peki, 2025'te Ankara'da iftar saati kaçta olacak? Sahur vakti ne zaman? İşte, 2025 Ramazan İmsakiyesi'ne göre Ankara'daki iftar ve sahur vakitleri: ANKARA'DA İLK SAHUR VE İFTAR NE ZAMAN? Ankara'da ilk sahur vakti 05:52, ilk iftar vakti ise 18:47 olarak belirlenmiştir. ORUCUN ÖNEMİ NEDİR? Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber'in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de "kendini tutma, geri durma" anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen "imsak" yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir. İŞTE ANKARA 2025 RAMAZAN İMSAKİYESİ (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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