2025 KADİR GECESİ | 2025 Kadir Gecesi hangi gün, Kadir Gecesi’nde ne yapılır, Kadir Gecesi’nde ne oldu kısaca, Kadir Gecesi duası nedir?

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da Kadir Gecesi, Ramazan ayının en önemli ve manevi değeri yüksek gecelerinden biri olarak idrak edilecek. Kadir Gecesi ne zaman, Kadir gecesi ne olmuştur, Kadir Gecesi Günü ne olur? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinliklerle bu mübarek gece dualarla, ibadetlerle geçirilecek. 2025 Kadir Gecesi hangi gün, Kadir Gecesi’nde ne yapılır, Kadir Gecesi’nde ne oldu kısaca? Kadir Gecesi 2025

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının ardından 30 Mart Pazar günü ise Müslümanlar Ramazan Bayramı'na kavuşacak.

2025 Kadir Gecesi Ne Zaman?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olarak belirtilen Kadir Gecesi, İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahiptir. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen bu mübarek gece, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Müslümanlar, 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı'na kavuşacak.

Kadir Gecesi'nin Anlam ve Önemi

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olan Kadir Gecesi, şu ayetlerle anlatılmaktadır:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail), o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sahabelerine Ramazan'ın son 10 gününde ibadete daha fazla yönelmelerini tavsiye etmiş, özellikle 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olabileceğine dair işaretler vermiştir. Bu mübarek geceyi bir fırsat olarak görüp, dua ve ibadetlerle değerlendirmek büyük önem taşımaktadır.

Kadir Gecesi'nin Fazileti

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Cebrail (a.s) aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) vahyedilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bu mübarek gece, insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biri olan Kur'an'ın nüzulüne ev sahipliği yaparak eşsiz bir değere sahiptir.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin fazileti şu şekilde ifade edilir:

"Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadr Suresi, 97/3)

Bu ayet, Kadir Gecesi'nin sadece bir gece olmadığını, bin aydan daha kıymetli ve bereketli olduğunu vurgular. Bu mübarek zaman dilimi, duaların kabul edildiği, sevapların kat kat arttığı, Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca ihsan edildiği bir gecedir. Bu nedenle Müslümanlar için, ibadetle geçirilmesi gereken büyük bir fırsattır.

Kadir Gecesinde Yapılacak İbadetler Neler? Kadir Gecesi'nde ne yapılır?

Büyük İslam âlimleri, özellikle namaz borcu olanların bu mübarek gecede kaza namazı kılmalarını tavsiye etmiştir.

Bunun yanı sıra Kadir Gecesi'nde şu ibadetler yapılabilir:

Kur'ân-ı Kerîm okumak

Tevbe ve istiğfar etmek

Salavat getirmek

Allah'a hamd edip şükretmek

Zikir ve tesbihlerde bulunmak

Sadaka vererek ihtiyaç sahiplerini sevindirmek

Kadir Gecesi'nde ne yapılır?

Ramazanın her gecesini Kadir Gecesi bilerek hareket edilirse, bu mübarek geceye denk gelme ihtimali artar.

Bu yüzden her gün şu ameller ihmal edilmemelidir:

Namaz kılarken veya namaz dışında Kadir Suresi okunmalıdır.

Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî duası sıkça edilmelidir.

Birkaç sayfa Kur'ân-ı Kerîm ve ilmihal kitapları okunmalıdır.

İslam'ı doğru anlatan kuruluşlara yardımda bulunulmalı veya sadaka verilmelidir.

Seher vaktinde iki rekât namaz kılınıp dualarla gece değerlendirilmelidir.

Gündüzleri de en az gecesi kadar kıymetli olduğu için ibadetlerle geçirilmelidir.

Kadir Gecesinde Çekilecek Tesbihler

Bir "Sübhanallah”, bir "Elhamdülillah” ve bir "La ilahe illallah” demek, 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden daha kıymetlidir.

Lâ ilâhe illallâhül hakîmül kerîmü sübhâne rabbis semâvâti sebği ve rabbi'l-arşil azîm duasını üç defa okumak, Kadir Gecesi'ni idrak etmiş gibi sevap kazandırır.

Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim tesbihi bolca zikredilmelidir.

Kadir Gecesi'nde üç defa "La ilahe illallah” diyen Müslüman:

İlkinde bütün günahlarından arınır.

İkincisinde cehennemden kurtulur.

Üçüncüsünde cennete girer. (Tefsir-i Mugni)

Kadir Suresi (Arapça ve Türkçe Okunuşu)

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir Suresi Türkçe Meali:

Doğrusu biz onu (Kur'ân'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik.

Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin?

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

O gece, Rab'lerinin izniyle Ruh (Cebrail) ve melekler her türlü iş için iner de iner.

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

2025 Kadir Gecesinin Önemi

İslam'a göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, gök kapılarının açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gecedir. Ayrıca Kur'an'da adı geçen tek gece olmasıyla da özel bir anlam taşır. Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve bereket dolu bu geceyi ibadetle geçirmek büyük bir fırsattır.

Kaynak: Haber Merkezi