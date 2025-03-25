2025 KADİR GECESİ MESAJLARI RESİMLİ, DUALI | En güzel kadir gecesi mesajları! Sevdiklerinize gönderebileceğiniz yazılı, farklı, ayetli, hadisli, anlamlı, resimli Kadir Gecesi mesajları

Kadir Gecesi mesajları 2025 ve kandil tebrik sözleri, bu mübarek gecenin derin anlamını ve manevi değerini yansıtıyor. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Bu özel gecede sevdiklerinize anlamlı ve içten kandil mesajları göndererek, hem manevi bağlarınızı güçlendirebilir hem de bu mübarek gecenin anlamını onlarla paylaşabilirsiniz. Biz de sizler için dualı, hadisli, ayetli, kurumsal, kısa ve uzun mesajlar hazırladık. “Hayırlı Kandiller“ ya da “Kadir Geceniz Mübarek Olsun“ gibi alternatiflerle zenginleştirilmiş, resimli, yazılı ve dualı mesajlardan derlemeleri bir araya getirdik.

2025 Kadir Gecesi mesajları ve sözleri, resimli ve kısa seçeneklerle paylaşımlarda yer almaya başladı. İslam dünyasında büyük bir manevi heyecanla beklenen bu özel gece, Müslümanlar tarafından dualı, hadisli ve ayetli kandil mesajlarıyla kutlanacak. Kadir Gecesi'nin anlamını vurgulayan farklı, kısa ve uzun mesajlar, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek.

Affın, merhametin ve içsel temizliğin pekiştiği, Ramazan ayının en değerli gecesi olan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı kabul edilir. Bu mübarek gece, Allah'ın rahmetinin ve affının bolca dağıldığı, günahların silindiği, Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e indirildiği ve meleklerin yeryüzüne indiği bir zaman dilimidir. Yazılı, fotoğraflı ve en güzel Kadir Gecesi mesajları, manevi hisleri öne çıkararak, bu özel gecenin anlamını daha da derinleştirir.

Uzun ve kısa seçeneklerin yanı sıra yeni ayetli, dualı ve resimsiz Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinize gönülden tebriklerinizi iletebilir, bu mübarek geceyi daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. İşte, Kadir Gecesi'ni daha özel kılacak, dualı, hadisli, ayetli ve resimli mesajlar…

2025 KADİR GECESİ MESAJLARI

En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.

Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Mübarek Kadir Gecesi'ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.

"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. [Kadir Sûresi, 3] 'Ve, Vakit O gecedir ki; Tüm geceler O'na hayran' Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Ya rab bu gece hürmetine ana babamızı ve tüm inanan müminleri bağışla

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." Kadir SuresiKadir Gecemiz Mübarek Olsun..

"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."

Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.

Ya rab bizleri öyle güçlü ve öyle kavi kılki boynunu eğdirmediğimiz kafir başını sivazlamadigimiz mazlum kalmasın Sen dualarımızı işiten ve kabul edensin dualarımızı kabul eyle..

En âlâ ve en kaliteli ziyafet, Kur'an ziyafetidir. #KadirGecesi mübarek olsun

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.



İslam'ın nuru yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek #KadirGecesi'ne erişmenin sevincini yaşıyoruz.Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu gecenin, tüm İslam âlemi ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabb'imden niyaz ediyorum.

Kıymeti bilinmesi gereken geceleri, kıymetsiz şeylerle ziyan etmemeli... Kur'a'nın Kadri bilinen her gece Kadir'dir. Gecemiz mübarek olsun...

Allah, bu ay tuttuğumuz oruçlarımızı ve ibadetlerimizi Kabul etsin cemaati müslimin.Kadir Gecemiz Mübarek olsun.

Rabbimiz, Kadir Gecesi'ni bin aydan hayırlı kıldığın gibi; hayatlarımızıda hayırlı kıl. Neslimizi,ülkemizi ve ümmeti muhafaza buyur.

İslam Alemi'nin mübarek #Kadirgecesi 'ni tebrik ediyor;Bin aydan daha hayırlı olan bu aziz gecenin hürmetine, İnsanlığın salgın illetinden kurtulmasını, barış ve huzura ermesini, Rabbimin Vatanımızı milletimizi devletimizi kazalardan belalardan muhafaza etmesini temenni ederim.

Birçok hayır ve bereketi içinde barındıran, manevi hazzın yükseldiği bu mübarek gecede, yüce Rabbimizin bizleri affetmesi ve güzellikler vermesi için dua edelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden diliyorum.

Kadir Gecenizi kutlar, bu gecenin hayır ve bereketiyle hepimizi huzura eriştirmesini dilerim.

Rahmet ve bereket kapılarının açıldığı, Cenab-ı Allah'ın kendisine açılan elleri geri çevirmediği, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirildiği Kadir Geceniz mübarek olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun..

Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.

"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. [Kadir Sûresi, 3] 'Ve, Vakit O gecedir ki; Tüm geceler O'na hayran' Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Ya rab bu gece hürmetine ana babamızı ve tüm inanan müminleri bağışla

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." Kadir Suresi Kadir Gecemiz Mübarek Olsun..

"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."

Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm İslam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.

Ya rab bizleri öyle güçlü ve öyle kavi kılki boynunu eğdirmediğimiz kafir başını sivazlamadigimiz mazlum kalmasın Sen dualarımızı işiten ve kabul edensin dualarımızı kabul eyle..

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah

Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

"Duâ", İnsanın kendi kendine yetmediği gerçeğinin itirafıdır. Ve kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir...Dualarda olmak, dualarda buluşmak dileğiyle Kadir Gecesi mübarek olsun.

İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya! Vakıa Suresi 68-70 Kadir Geceniz mübarek olsun.

2025 RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Kaynak: Haber Merkezi