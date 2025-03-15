2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tarihleri
Ramazan ayının ilk yarısı geride kalırken, Ramazan Bayramı’nın hangi tarihlere denk geleceği merak edilmeye başlandı. Bir ay boyunca oruç, ibadet ve tefekkürle ruhaniyetini pekiştiren müminler, Ramazan-ı Şerif’in en güzel armağanı olan bayramı Şevval ayında kutlayacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı 2025 tarihleri ne zaman? İşte detaylar...
2025 Ramazan Bayramı tarihi ve tatil süresi merak ediliyor. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayının ardından, bayram coşkusu yaşanacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve tatil kaç gün sürecek? İşte, bayram tatili tarihleri ve detaylar...
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı, arefe ile birlikte toplamda 3,5 gün sayılıyor.
Bu sene arefe günü Cumartesi, Ramazan Bayramı ilk günü bu yıl Pazar gününe denk geliyor.
Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile tatilin uzatılması gibi bir durum olmayacak. Bayram toplamda 3.5 gün idrak edilecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”