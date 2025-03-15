2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tarihleri

Ramazan ayının ilk yarısı geride kalırken, Ramazan Bayramı’nın hangi tarihlere denk geleceği merak edilmeye başlandı. Bir ay boyunca oruç, ibadet ve tefekkürle ruhaniyetini pekiştiren müminler, Ramazan-ı Şerif’in en güzel armağanı olan bayramı Şevval ayında kutlayacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı 2025 tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

2025 Ramazan Bayramı tarihi ve tatil süresi merak ediliyor. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayının ardından, bayram coşkusu yaşanacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve tatil kaç gün sürecek? İşte, bayram tatili tarihleri ve detaylar... BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? Ramazan Bayramı, arefe ile birlikte toplamda 3,5 gün sayılıyor. Bu sene arefe günü Cumartesi, Ramazan Bayramı ilk günü bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile tatilin uzatılması gibi bir durum olmayacak. Bayram toplamda 3.5 gün idrak edilecek. RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ Arefe Günü 29 Mart Cumartesi 1. Gün: 30 Mart Pazar 2025 2. Gün: 31 Mart Pazartesi 2025 3. Gün: 01 Nisan Salı 2025 Kaynak: Haber Merkezi

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