24 Mart Ankara’da bu ilçelerde su kesintisi olacak! Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...
Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri altyapı çalışmaları ve depo bağlantı işlemleri nedeniyle, 24 Mart 2025 Pazartesi günü belirli mahallelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Kapsayacak?
Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, su kesintisi saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda kesinti akşam saatlerinde sona erecek. Bu süreçte vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.
Vatandaşların Alması Gereken Önlemler
Su kesintisinin etkilerini en aza indirmek için vatandaşların kesinti öncesinde şu tedbirleri almaları önerilmektedir:
Günlük su ihtiyacını karşılamak amacıyla önceden yeterli miktarda su depolamak.
Kesinti süresince su kullanımını minimum seviyede tutmak.
Kesinti sonrası suyun tamamen temizlenene kadar bir süre akıtılarak kullanılmasına dikkat etmek.
Ankara'da Yarın Su Kesintisi Yaşanacak Mahalleler
Ankara'ın birçok Mahallelerinde altyapı çalışmaları kapsamında, 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 09:00 - 23:59 arasında su kesintisi uygulanabilir. Vatandaşların beklenmedik su kesintisi yaşamaması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden mahalle mahalle güncel kesinti bilgileri paylaşılmaktadır.
İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak mahalleler ve detaylar: TIKLAYINIZ
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