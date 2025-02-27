27 ŞUBAT AKSARAY HAVA DURUMU | 27 Şubat Aksaray’da hava durumu nasıl? Aksaray 5 günlük hava durumu tahmini!

Aksaray’da 27 Şubat Perşembe günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 27 Şubat’ta Aksaray’da sıcaklıklar nasıl olacak, kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, Aksaray için güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Aksaray'da da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 27 Şubat Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 27 Şubat Aksaray'da hava durumu nasıl? Aksaray'da kar yağacak mı? İşte, detaylar… Aksaray'da kar var mı? Aksaray'da 27 Şubat Perşembe günü sisli hava etkisini gösteriyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerden dikkatli olmaları isteniyor. Özellikle sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Aksaray'da kar yağışı olup olmadığına dair sorulara ise, 5 Mart Çarşamba gününe kadar kar yağışının beklenmediği bildirildi. Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aksaray için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aksaray hava durumu Sisli, sıcaklık 10° Yarın için Aksaray hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9° 1 Mart 2025 Cumartesi Aksaray hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9° 2 Mart 2025 Pazar Aksaray hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12° 3 Mart 2025 Pazartesi Aksaray hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10° (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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