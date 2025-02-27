27 ŞUBAT NİĞDE HAVA DURUMU | Niğde Bugün, Yarın ve 1 Haftalık Hava Durumu Tahmini

Niğde’de 27 Şubat Perşembe günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 27 Şubat’ta Niğde’de sıcaklıklar nasıl olacak, kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte Niğde için güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Niğde'de da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 27 Şubat Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 27 Şubat Niğde'de hava durumu nasıl? Niğde'de kar yağacak mı? İşte, detaylar… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Merkez için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için 2025 Perşembe Merkez hava durumu Güneşli, sıcaklık -4°. 28 Şubat 2025 Cuma Merkez hava durumu Çok bulutlu, sıcaklık 0°. 01 Mart 2025 Cumartesi Merkez hava durumu Orta kuvvetli karlı, sıcaklık -1°. 02 Mart 2025 Pazar Merkez hava durumu Güneşli, sıcaklık 1°. 03 Mart 2025 Pazartesi Merkez hava durumu Hafif karlı, sıcaklık 0°. 04 Mart 2025 Salı Merkez hava durumu Orta kuvvetli karlı, sıcaklık 0°. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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