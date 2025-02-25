2. CEMRE NE ZAMAN DÜŞER? İlk cemre düştü mü, ikinci cemre ve üçüncü cemre düşme tarihleri ne zaman? Cemre nedir?
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Baharın habercisi cemreler doğaya can vermeye devam ediyor. İlk cemrenin 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşmesiyle birlikte havaların ısınmaya başlaması dikkat çekti. Şimdi gözler ikinci cemrenin düşeceği tarihe çevrildi. Peki ikinci cemre ne zaman düşecek? İlk cemre havaya düştü mü? Cemre nedir? İşte cemre düşme tarihleri 2025...
Baharın gelişinin en önemli göstergelerinden biri olan cemreler doğaya can vermeye hazırlanıyor. Her yıl belirli tarihlerde sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemreler, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte doğanın uyanışını simgeliyor.
İlk cemrenin 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşmesiyle birlikte gözler ikinci cemreye çevrildi. Peki ikinci cemre ne zaman düşecek?
Cemre düşme tarihleri belli oldu. İşte 2025 yılı cemre düşme tarihleri...
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Cemre düşmesi, baharın yaklaştığını haber veren ve halk inanışına göre havanın, suyun ve toprağın sırayla ısınmasını simgeleyen bir doğa olayıdır. Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir ve özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan topluluklar için baharın başlangıcını müjdeler.
2025 yılına özel cemre düşme tarihleri ise şöyledir:
Havaya Cemre (19-20 Şubat): İlk cemre havaya düşer ve havalar yavaş yavaş ısınmaya başlar.
Suya Cemre (26-27 Şubat): İkinci cemre suya düşer, su kaynaklarında buzlar çözülür ve sular ısınır.
Toprağa Cemre (5-6 Mart): Son cemre toprağa düşer ve toprak ısınarak tarım faaliyetleri için uygun hale gelir.
CEMRE DÜŞMESİ NE ZAMAN?
Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki 20 Şubat tarihi itibari ile havaya düştü.
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