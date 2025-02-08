50 ilde Yüzde 25 peşin 48 ay vade ile 834 TOKİ arsa satışı ne zaman, başvurular nasıl yapılır, hangi illerde olacak? Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim fırsatı var mı? Toki arsa satışı 2025

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 50 ilde 834 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Muhammen bedeli 55 bin liradan başlayan bu arsalar, ödeme kolaylıkları ve indirim fırsatlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. İşte, TOKİ arsa satışı tarihleri, ödeme planları ve detaylar...

TOKİ Arsa Satışı Tarihleri 2025

Açık artırma, 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ödeme Detayları

Peşinat: Ödemelerin %25'i peşin alınacak.

Ödemelerin %25'i peşin alınacak. Taksitlendirme: Kalan tutar, 48 ay vadeyle ödenebilecek.

Kalan tutar, 48 ay vadeyle ödenebilecek. Faiz Oranları: 48 ay vade: 6 aylık dönemde en fazla %12.5, yıllık %25 faiz uygulanacak. 36 ay vade (yüzde 40 peşinat): 6 aylık dönemde %7.5, yıllık en fazla %15 faiz.

Peşin Ödemelerde İndirim: Vadeli satışlarda, peşin ödeme yapılırsa %15 indirim uygulanacak.

TOKİ Arsa Satışı Hangi İllerde Yapılacak?

İstanbul'un Başakşehir ilçesi başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok ilde konut, ticaret, eğitim ve sağlık alanları için arsalar satışa sunulacak. Başakşehir'deki arsalar, gelişen konumlarıyla dikkat çekerken bazıları üzerinde irtifak, şüyu, yola terk gibi beyanlar bulunabiliyor. İhaleye katılmadan önce alınmak istenen arsanın niteliklerini detaylı şekilde incelemek önemli.

TOKİ Arsa Fiyatları ve Teminat Bedelleri

Arsalar, bulunduğu il, konum ve metrekaresine göre fiyatlandırılmıştır. Muhammen bedeller ve teminat detayları şu şekildedir:

55 bin TL'den başlayan fiyatlar.

Muhammen bedel ve teminat miktarları: 0 - 2.500.000 TL: 100.000 TL teminat. 2.500.001 - 10.000.000 TL: 500.000 TL teminat. 10.000.001 - 25.000.000 TL: 2.000.000 TL teminat. 25.000.001 - 50.000.000 TL: 3.000.000 TL teminat. 50.000.001 TL üzeri: 5.000.000 TL teminat.



TOKİ Arsa Satışı İçin Önemli Notlar

Arsa satın almayı planlayanların, ihaleye katılmadan önce arsanın üzerindeki irtifak, şüyu, yola terk ve diğer özellikleri detaylı incelemesi gerekiyor.

Başvuru ve Katılım Şartları Nelerdir?

TOKİ arsa satışı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden güncel duyuruları takip edebilirsiniz.

Satışa sunulan arsalar, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Açık artırma yoluyla uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla sahip olabileceğiniz bu arsalar, gelecekte değerlenecek stratejik bölgelerde yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi