8 Mart Taksim Metrosu Kapalı mı, Açık mı, Saat Kaçta Kapanacak? Bugün Hangi Metro İstasyonları Kapalı Olacak? İstanbul Valiliği Açıkladı!

​8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında bazı metro istasyonları geçici olarak kapatılacak. Vatandaşlar, “8 Mart hangi metrolar kapalı olacak?“ sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, metro seferleri kapatılan istasyonlarda durmadan bir sonraki durağa devam edecek. Peki, Taksim metrosu açık mı, kapalı mı, saat kaçta kapanacak? 8 Mart 2025 Cumartesi günü kapalı olan metro istasyonları hangileri olacak? İşte detaylar…

8 Mart Kapalı Olan Metro İstasyonları Belli Oldu! Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00'ten itibaren bazı metro istasyonlarının geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kapalı olacak metro durakları hakkında bilgilendirme yaptı. Özellikle Taksim metrosunun durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 8 Mart'ta Hangi Metro İstasyonları Kapalı, Taksim Metrosu Açık mı? İstanbul'daki M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla geçici olarak kapalı olacak. 8 Mart'ta Kapalı Olan Metro Durakları Hangileri? Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00'ten itibaren ikinci bir açıklamaya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Metro araçları Taksim istasyonunda durmadan bir sonraki istasyona devam edecektir." Bu kapsamda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim ve Şişhane'nin İstiklal Caddesi girişleri kapalı olacak, ayrıca füniküler hattı da belirtilen saat itibarıyla hizmet vermeyecek. Kaynak: Haber Merkezi

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