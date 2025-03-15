Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor 2025? Bu Yıl Adli Tatil Ne Zaman Başlayacak, Kaç Gün Sürecek ve Ne Zaman Bitecek?

Adli tatil, her yıl vatandaşlar tarafından merakla araştırılan ve hukuksal süreçleri olanlar için önemli bir dönemi işaret ediyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? İşte detaylar...

Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor? Adli tatil her yıl aynı tarihlerde gerçekleşiyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesinde adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihi şu şekilde belirtiliyor: Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl ise 1 Eylül'de başlıyor. Adli Tatil Sürecinde Hangi Davalar Devam Ediyor? Adli tatilde yalnızca belirli dava türleri ve işlemler görülüyor. Bunlar arasında şunlar yer alıyor: Geçici Hukuki Koruma : İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri.

Nafaka ve Ailevi Davalar : Nafaka davaları, soybağı, velayet ve vesayet davaları.

Nüfus Kayıtları : Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işlemleri ve davaları.

İşçi Davaları : Hizmet akdi veya iş sözleşmesi nedeniyle işçilerin açtığı davalar.

Ticaret ve İflas Davaları : Ticari defterlerin kaybı nedeniyle kayıp belgesi talepleri ve iflas, konkordato işlemleri.

Keşifler : Adli tatilde yapılması kararlaştırılan keşifler.

Tahkim ve Çekişmesiz Davalar : Mahkemenin görev alanına giren tahkim davaları ve çekişmesiz yargı işleri.

İvedi İşlemler: Kanunlarda belirtilen ivedi davalar ve taraflardan birinin talebiyle ivedi olarak görülecek işler. Adli tatilde, belirtilen davalar dışında kalan işlemler ve dosya hareketleri de devam ediyor, ancak bu işler yalnızca belirli başvurularla sınırlı kalıyor. Adli Tatil Süresi Uzatılabilir Adli tatilde, belirli dava ve işler için süreler tatil zamanına rastlarsa, bu süreler otomatik olarak tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış kabul ediliyor. Böylece 2025 yılında da adli tatil süresi 20 Temmuz'dan başlayıp, 31 Ağustos'a kadar sürecek ve 1 Eylül itibarıyla yeni adli yıl başlayacak. Kaynak: Haber Merkezi

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