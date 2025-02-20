Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Ağrı’da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Ağrı’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, eğitim kurumlarının tatil olduğu ve hamile, engelli ile kronik hastalığı bulunan kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Ağrı'da yarın okullar tatil mi?
Ağrı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi.
21 Şubat 2025 Cuma günü Ağrı'da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi?
Meteoroloji verilerine göre, Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği için tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bu nedenle, dersler yapılmayacak ve öğrenciler tatil olacak.
Valilik açıklama yaptı mı?
Ağrı Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları ile kreşe ve anaokuluna çocuğu giden annelerin idari izinli sayılacağı belirtildi. 24 saat esasına göre çalışan kurumlar için ise birim amirlerinin gerekli tedbirleri alacağı ifade edildi.
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