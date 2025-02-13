Aksaray’da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat 2025 Cuma Aksaray’da okul var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Aksaray valiliği açıklama yaptı mı?

Aksaray Valiliği, 14 Şubat 2025 Cuma günü için yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle il genelindeki tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli bazı personel idari izinli sayılacak.

Aksaray'da 14 Şubat 2025 Cuma Okullar Tatil mi? Aksaray Valiliği, 14 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Meteorolojik verilere göre, yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelindeki tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği açıklandı. Aksaray'da 14 Şubat 2025 Cuma Okul Var mı, Yok mu? Aksaray'da 14 Şubat 2025 Cuma günü okullar, kar yağışı, buzlanma ve tipinin etkisiyle tatil edilmiştir. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelindeki tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilecektir. Aksaray Valiliği Açıklama Yaptı mı? Evet, Aksaray Valiliği, 14 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olduğunu açıkladı. Açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği ve kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ile engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Aksaray'da 14 Şubat 2025 Cuma Okullar Tatil Edildi mi? Evet, Aksaray Valiliği, 14 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği açıklandı. Kaynak: Haber Merkezi

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