AKSARAY ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ | Aksaray’ın 2 ilçesinde elektrikler kesiliyor! Medaş tarih verdi

MEDAŞ bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Aksaray'ın belirli ilçelerinde elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Bu kesintilerin tarih ve saat bilgileri ile etkilenecek sokakların listesi şu şekildedir:
Bu kesintilerin tarih ve saat bilgileri ile etkilenecek sokakların listesi şu şekildedir:
ESKİL
18.02.2025 13:00 - 18.02.2025 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY ESKİL AYDINLIK MAHALLESİ BAKALAK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ BAKALAK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ DOYBALAK KümeEvleri
MERKEZ
18.02.2025 09:00 - 18.02.2025 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 10 / TURGUT ÖZAL Bulvarı
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1441 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1442 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1445 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1446 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1447 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1452 Sokak
18.02.2025 09:00 - 18.02.2025 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ AKSARAY 1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ AKSARAY 2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ AKSARAY 3 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ AKSARAY Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ AKSARAY1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ BAHCELİ Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ BAHÇELİ 5 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ CUMHURİYET 2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ CUMHURİYET Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ DEMET 1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ ERENLER KÜMESİ 27 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ ERENLER KÜMESİ 36 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ ERENLER KÜMESİ 50 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ ERENLER KÜMESİ 51 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ ERENLER KÜMESİ 53 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ ERENLER KÜMESİ 56 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ ERENLER KÜMESİ 66 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ ERENLER KÜMESİ 77 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ ERENLER KÜMESİ 9 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ ERENLER KÜMESİ 91 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ ERENLER KÜMESİ 92 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ ERENLER KÜMESİ/92 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ YALNIZAĞAÇ Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KURTULUŞ MEVKİİ AKBAYIR Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KURTULUŞ MEVKİİ AKSARAY Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KURTULUŞ MEVKİİ AKSARAY2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KURTULUŞ MEVKİİ HÜRRİYET Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KURTULUŞ MEVKİİ KANLI KAYA KÜMESİ 14 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KURTULUŞ MEVKİİ KANLI KAYA KÜMESİ 17 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KURTULUŞ MEVKİİ KANLI KAYA KÜMESİ Sokak
18.02.2025 09:10 - 18.02.2025 12:10 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1441 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 9 / SELÇUK Bulvarı
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 10 / TURGUT ÖZAL Bulvarı
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 1648 Sokak
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 1649 Sokak
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 1650 Sokak
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 1653 Sokak
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 1657 Sokak
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 9 / SELÇUK Bulvarı
18.02.2025 09:10 - 18.02.2025 15:10 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ AKSARAY 1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ AKSARAY1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ CUMHURİYET 2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ ERENLER KÜMESİ 67 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ ERENLER KÜMESİ 75 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ ERENLER KÜMESİ 93 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KOCATEPE MEVKİİ YALNIZAĞAÇ Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KURTULUŞ MEVKİİ AKBAYIR Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KURTULUŞ MEVKİİ AKSARAY Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KURTULUŞ MEVKİİ KANLI KAYA KÜMESİ 18 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KURTULUŞ MEVKİİ KANLI KAYA KÜMESİ 21 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA KÖYÜ, KURTULUŞ MEVKİİ KANLI KAYA KÜMESİ 25 SOKAK Sokak
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi