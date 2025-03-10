AKSARAY ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ | Aksaray’ın bu ilçelerinde elektrikler kesiliyor! Medaş tarih verdi

MEDAŞ güncel listeyi paylaştı. Aksaray'ın bu ilçelerine bu tarihte elektrik verilmeyecek. Aksaray'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte Aksaray 10 Mart 2025 elektrik kesintileri...
MEDAŞ çalışmanın, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı enerji sağlanabilmesi adına gerçekleştirildiğini açıkladı.
Vatandaşların, belirtilen saat diliminde elektrik kullanımı konusunda dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları önerildi.
Kesintiler ve etkilenecek bölgeler şu şekilde:
ESKİL
10.03.2025 10:00 - 10.03.2025 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
AKSARAY ESKİL CUMHURİYET MAHALLESİ ADA KümeEvleri
AKSARAY ESKİL ÇUKURYURT KÖYÜ, ÇUKURYURT KÜMESİ MEVKİİ
AKSARAY ESKİL ÇULFA MAHALLESİ ÇULFA KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ ÇETE HASAN KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ ÇOKUMLAR KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ ÇULFA KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ KAPUTAŞ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL İSTİKLAL MAHALLESİ ALAGÖZ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL KÖKEZ KÖYÜ KÖKEZ KümeEvleri
10.03.2025 10:30 - 10.03.2025 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY ESKİL ÇUKURYURT KÖYÜ, ÇUKURYURT KÜMESİ MEVKİİ
AKSARAY ESKİL ÇULFA MAHALLESİ ÇULFA KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ KAPUTAŞ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL KÖKEZ KÖYÜ KÖKEZ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ YÜKSECİK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL ZAFER MAHALLESİ BİLEZİKLİLER KümeEvleri
GÜLAĞAÇ
10.03.2025 11:00 - 10.03.2025 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
AKSARAY GÜLAĞAÇ KIZILKAYA KÖYÜ, KÖYÜN KENDİSİ MEVKİİ 4 NOLU KÖY Sokak
GÜZELYURT
10.03.2025 11:00 - 10.03.2025 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, KAYAALTI MAHALLESİ ATATÜRK Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ MURAT TEKİZ Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ UZUNKAYA Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, YENİ MAHALLESİ MURAT TEKİZ Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, YENİ MAHALLESİ UZUNKAYA 1. KümeEvleri
AKSARAY GÜZELYURT UZUNKAYA KÖYÜ UZUNKAYA14 SOKAK Sokak
AKSARAY GÜZELYURT YAPRAKHİSAR KÖYÜ
MERKEZ
10.03.2025 09:00 - 10.03.2025 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ LALELİ MAHALLESİ 11 / HÜRRİYET Bulvarı
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, DİVANOĞLU MAHALLESİ 17 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, DİVANOĞLU MAHALLESİ 4848 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, DİVANOĞLU MAHALLESİ 4866 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, DİVANOĞLU MAHALLESİ KANAL Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 1 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 17 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 21 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 34 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 42 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ AYDIN Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ ÇEVRE YOLU Caddesi
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ KANAL Sokak
10.03.2025 09:00 - 10.03.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ HANOBASI KÖYÜ HANOBASI Sokak
AKSARAY MERKEZ HANOBASI KÖYÜ HANOBASI1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ HANOBASI KÖYÜ HANOBASI3 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ HANOBASI KÖYÜ HANOBASI5 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SARAYHAN KÖYÜ, BEYAZSARAY MEVKİİ BEYAZSARAY Sokak
10.03.2025 09:30 - 10.03.2025 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, AYDINLAR MAHALLESİ EREN Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, AYDINLAR MAHALLESİ GÜLBEYAZ Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, AYDINLAR MAHALLESİ KALE Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 101 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ BAĞLAR Caddesi
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ İÇMELER Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ KALE Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ KOMRAL Caddesi
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ YUKARI BAĞLAR Sokak
AKSARAY MERKEZ HATİPOĞLUTOLU KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ HIRKATOL KÖYÜ, 1.KÜME MEVKİİ
AKSARAY MERKEZ İSMAİLAĞATOLU KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ İSMAİLAĞATOLU KÖYÜ İSMAİLAGATOLU1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ İSMAİLAĞATOLU KÖYÜ İSMAİLAGATOLU11 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ İSMAİLAĞATOLU KÖYÜ İSMAİLAGATOLU8 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİMAHALLE MAHALLESİ 7820 Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİMAHALLE MAHALLESİ 7873 Sokak
10.03.2025 11:00 - 10.03.2025 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ BAĞLIKAYA BELDESİ, ÇİMELİ MAHALLESİ ÇELEBİ Sokak
AKSARAY MERKEZ BAĞLIKAYA BELDESİ, ÇİMELİ MAHALLESİ KANUNİ- KümeEvleri
AKSARAY MERKEZ ÇİMELİYENİ KÖYÜ
10.03.2025 13:00 - 10.03.2025 15:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ BAYMIŞ KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ BAYMIŞ KÖYÜ BAYMIŞ15 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ ÇELTEK KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ ÇİMELİYENİ KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, ALASAKALLI MAHALLESİ ALTIN Sokak
10.03.2025 13:00 - 10.03.2025 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ SOMUNCU BABA MAHALLESİ 112 Caddesi
10.03.2025 15:30 - 10.03.2025 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ HÜRRİYET MAHALLESİ 4804 Sokak
AKSARAY MERKEZ HÜRRİYET MAHALLESİ 4873 Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, DİVANOĞLU MAHALLESİ 11 / HÜRRİYET Bulvarı
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, FATİH MAHALLESİ KILIÇASLAN Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, FATİH MAHALLESİ ZEYTİNLİ Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 10 / TURGUT ÖZAL Bulvarı
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 131 Caddesi
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5026 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5029 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5089 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5151 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5178 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5190 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5195 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5200 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5235 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5256 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5262 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5263 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5267 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5269 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5270 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5272 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5273 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5275 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5277 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5278 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5279 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5280 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5281 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5284 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5286 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5287 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5289 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5291 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5294 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5295 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5296 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5297 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5298 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5299 Sokak
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi
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