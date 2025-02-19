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Aksaray İçin Kar Uyarısı Geldi! Aksaray’ın Yarınki Hava Durumu Nasıl? 2025 Aksaray’a Kar Yağacak mı, Ne Zaman, Nereye Yağacak? İşte 19-25 Şubat Arası Aksaray ve İlçelerinin Hava Durumu…

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Aksaray İçin Kar Uyarısı Geldi! Aksaray’ın Yarınki Hava Durumu Nasıl? 2025 Aksaray’a Kar Yağacak mı, Ne Zaman, Nereye Yağacak? İşte 19-25 Şubat Arası Aksaray ve İlçelerinin Hava Durumu…

Meteoroloji'den Aksaray için kar yağışı uyarısı geldi. Aksaraylılar dikkat! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Peki, Aksaray'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Aksaray'a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 19-25 Şubat arası Aksaray ve ilçelerinin hava durumu…

19 Şubat Çarşamba

Aksaraylılar Dikkat! Aksaray Hava Durumu Son Dakika Verilerine Göre Kar Yağışı Bekleniyor

Son hava durumu raporlarına göre, Aksaray genelinde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte sıcaklıklarda da belirgin bir düşüş yaşanacak. Peki, Aksaray'da kar var mı? Aksaray'ın yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte Aksaray için güncel hava durumu tahminleri…

22 Şubat Cumartesi

Aksaray Hava Durumu | Aksaray'da Kar Bekleniyor mu? Aksaray'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

Aksaray'da bugün merkez dahil olmak üzere tüm ilçelerde hafif kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha yoğun hissedilecek.

Aksaray'a Kar Yağacak mı?

Şehir genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının özellikle kırsal bölgelerde ve yüksek rakımlı alanlarda daha yoğun görüleceği belirtiliyor. Yetkililer, sürücülere buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Aksaraylılar, hafta sonu boyunca etkisini artıracak kar yağışı nedeniyle soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

Aksaray'da Hafta Sonu Kar Var mı?

Aksaray'da bugün itibarıyla kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu daha da artması tahmin edilen kar yağışı, kent genelinde hava sıcaklıklarını önemli ölçüde düşürecek. Peki, Aksaray'da kar ne kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kar yağışının şiddetini artırması bekleniyor. Özellikle kırsal alanlarda yoğun kar yağışı görülebilirken, şehir merkezinde de aralıklarla kar yağışı etkili olacak.

Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu

Aksaray'da kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta boyunca kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji'nin bugünden pazar gününe kadar olan hava durumu tahmini…

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Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aksaray için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Aksaray hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°

Yarın için Aksaray hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°

21 Şubat 2025 Cuma Aksaray hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°

22 Şubat 2025 Cumartesi Aksaray hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°

23 Şubat 2025 Pazar Aksaray hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°

Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi

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