Arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor? 2025 Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı tarihleri 2025

Mübarek Ramazan ayının 18. gününü geride bırakıyoruz. Bu yıl 29 gün sürecek Ramazan’ın ardından, Şevval ayının ilk günlerinde Ramazan Bayramı coşkusu yaşanacak. Bayramın arefesi ise Ramazan ayının son gününe denk gelecek. Vatandaşlar, bayram arefesi ve bayram günlerinin hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı’nın tarihleri nasıl? İşte detaylar...

"Arefe günü ne zaman?" sorusu, Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Ramazan'ın 18. günü geride kaldı ve mübarek ayın sona ermesine yalnızca 11 gün kaldı. Bayram ve arefe tarihleri, hangi günlere denk geldiği ise merak konusu. Peki, 2025 yılı için arefe günü ne zaman? Bayram arefesi hangi tarihe denk geliyor? AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? Ramazan ayı arefesi orucun son günü olan 29 Mart 2025 tarihine denk geliyor. Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek. RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak. Bayram üç gün sürecek. Bayramın ilk günü 30 Mart Pazar günü, ikinci günü 31 Mart Pazartesi günü ve üçüncü günü 1 Nisan Salı günü idrak edilecek. Kaynak: Haber Merkezi

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