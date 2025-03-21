Aşık Veysel Kimdir, Gerçek Adı Ne? Usta Ozan Ne Zaman Doğdu, Kaç Yaşında Vefat Etti? İşte Hayatı ve Biyografisi

Aşık Veysel kimdir? Gerçek adı Veysel Şatıroğlu olan usta ozan ne zaman doğdu, kaç yaşında vefat etti? “Uzun İnce Bir Yoldayım” ve “Kara Toprak” gibi unutulmaz eserlerin sahibi olan Aşık Veysel’in hayatı hangi acılarla doluydu? İşte Türk halk müziğinin efsane ismi hakkında merak edilenler…

Aşık Veysel aslen kimdir? Hangi yıl doğdu, kaç yaşında hayata veda etti? Türk halk edebiyatına damga vuran Aşık Veysel'in yaşam öyküsü neden bu kadar hüzünlü? Sözleriyle yüreklere dokunan büyük ozanın hayatı ve unutulmaz eserleri haberimizde...

Aşık Veysel'in Acılarla Yoğrulan Hayatı ve Unutulmaz Eserleri

Veysel Şatıroğlu, yani halk arasında bilinen adıyla Aşık Veysel, 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Türk halk edebiyatına damga vuran eserleriyle adını ölümsüzler arasına yazdıran Aşık Veysel, "Uzun İnce Bir Yoldayım”, "Benim Sadık Yârim Kara Topraktır”, "Dostlar Beni Hatırlasın” gibi pek çok unutulmaz eserin sahibidir. Ölümünün 46. yılında saygı ve özlemle anılan büyük ozanın hayatı derin acılarla doludur. İşte Aşık Veysel'in yaşam öyküsü ve en özel dizeleri…

Annesi Gülizar, Veysel'i koyun sağmaya giderken dünyaya getirdi. Babası Ahmet, yörede "Karaca” lakabıyla tanınan bir çiftçiydi. O dönemde bölgede sıkça rastlanan çiçek hastalığı nedeniyle Veysel, iki kız kardeşini kaybetti. Kendisinin de hastalığa yakalanması sonucu sol gözünü yitirdi. Bir süre sonra geçirdiği bir kaza sonucu sağ gözünü de kaybeden Aşık Veysel, karanlık bir dünyaya adım atmış oldu. O acı günleri şu sözlerle anlatmıştır:

''Çiçeğe yatmadan önce anam bana güzel bir entari dikmişti. Onu giyip beni çok seven Muhsine kadına gösterdim. Beğendi. Dönüş yolunda çamurda kayıp düştüm, bir daha da kalkamadım. Çiçeğe yakalanmışım. Sol gözüme çiçek beyi çıktı, sağ gözüme perde indi. O günden sonra dünya başıma zindan oldu."

Veysel'in diğer çocuklar gibi oyun oynayamadığını fark eden babası, onun vakit geçirmesi için bir bağlama aldı. Önceleri başka ozanların türkülerini seslendiren Veysel, 40'lı yaşlarına geldiğinde kendi eserlerini yazıp söylemeye başladı. 1. Dünya Savaşı sırasında ilan edilen seferberlikte kardeşi ve arkadaşları cepheye giderken, Veysel yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle evde kalmak zorunda kaldı. Bu yalnızlığı ise şöyle dile getirmiştir:

"Eve girerim, suratım asıktır. Annem babam halimi anlayamaz. Derdimi onlara anlatamam ki üzülmesinler. Onlar bana kızar, ben ise susarım. Öyle ki sazı bile elime alamaz oldum."

Vatan sevgisiyle dolup taşan ancak savaşa katılamayan Aşık Veysel, yaşadığı burukluğu şu dizelerde dile getirir:

Ne yazık ki bana olmadı kısmet

Düşmanı denize dökerken millet

Felek kırdı kolumu, vermedi nöbet

Kılıç vurmak için düşman başına

Bugünler müyesser olsaydı bana

Minnet etmez idim bir kaşık kana

Mukadder harici gelmez meydana

Neler geldi bu Veysel'in başına

Ailesi, kardeşlerinin savaşa gitmesiyle yalnız kalmasından endişelenerek Veysel'i akrabalarının kızı Esma ile evlendirdi. Ancak talihsizlikler peşini bırakmadı. Yeni doğan oğlunu, ardından anne ve babasını kaybetti. Eşi başka birine kaçınca Veysel, iki aylık kızıyla baş başa kaldı. Bir süre sonra kızını da kaybetti. Büyük acılar yaşayan ozan, 1931 yılında düzenlenen Halk Şiirleri Bayramı'na katılarak yeniden hayata tutundu. Bu süreçte Gülizar isimli bir kadınla ikinci evliliğini yaptı.

Aşık Veysel'in yeteneğini ilk fark edip eserlerini kaleme alan kişi Ahmet Kutsi Tecer olmuştur. Tecer, halk edebiyatının gelişmesi ve Veysel'in eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılması adına büyük çaba sarf etmiştir. Onun daveti üzerine Köy Enstitülerinde saz öğretmeni olarak görev alan Veysel, Türkiye'nin pek çok bölgesinde eğitimler vermiştir. 1965 yılında TBMM tarafından maaşa bağlanan Aşık Veysel, 1973 yılında akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

Hayatındaki derin acıları, doğa sevgisini, insanlara olan bağlılığını eserlerine aktaran Aşık Veysel; yalın dili, güçlü anlatımı ve içtenliğiyle edebiyatımızın önemli isimlerinden biri olmuştur. Eserlerinde aşk, hüzün, yaşam, insan, din, siyaset gibi pek çok konuya yer vermiştir.

Aşık Veysel'in Bazı Eserleri:

Uzun İnce Bir Yoldayım

Anlatamam Derdimi

Arasam Seni Gül İlen

Atatürk'e Ağıt

Beni Hor Görme

Beş Günlük Dünya

Bir Kökte Uzamış

Birlik Destanı

Çiçekler

Cümle Alem Senindir

Derdimi Dökersem Derin Dereye

Dost Çevirmiş Yüzünü Benden

Dost Yolunda

Dostlar Beni Hatırlasın

Dün Gece Yar Eşiğinde

Dünyaya Gelmemde Maksat

Esti Bahar Yeli

Gel Ey Aşık

Gonca Gülün Kokusuna

Gönül Sana Nasihatim

Gözyaşı Armağan

Güzelliğin On Para Etmez

Kahbe Felek

Kara Toprak

Kızılırmak Seni Seni

Küçük Dünyam

Ne Ötersin Dertli Dertli

Necip

Sazım

Seherin Vaktinde

Sekizinci Ayın Yirmiikisi

Sen Varsın

Şu Geniş Dünyaya

Yaz Gelsin

Yıldız (Sivas Ellerinde)

Kaynak: Haber Merkezi