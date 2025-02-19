Bartın İçin Kar Uyarısı Geldi! Bartın’ın yarınki hava durumu nasıl? 2025 Bartın’a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 19-25 Şubat arası Bartın, Amasra, Kurucaşile, Ulus ve diğer ilçelerin hava durumu…

Meteoroloji’den Bartın için kar yağışı uyarısı geldi. Bartınlılar hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Bartın’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Bartın’a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 19-25 Şubat arası Bartın, Amasra, Kurucaşile, Ulus ve diğer ilçelerin hava durumu…

Bartınlılar dikkat! Bartın Hava Durumu son dakika verilerine göre bugün kent genelinde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı ile beraber hava sıcaklığında düşme görülecek. Bartın'da kar var mı, Bartın yarınki hava durumu nasıl, Bartın'da kar olan yerler neresi? İşte Bartın bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Bartın Hava Durumu | Bartın'da kar bekleniyor mu? Bartın'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

Bartın'da bugün merkez dahil tüm ilçelerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bartın'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi diyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Bartın'a kar yağacak mı?

Şehir genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedileceği belirtilirken, yetkililer sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bartın'da kar yağışı devam edecek mi; Bartın'da kar yağışı 19 Şubat Çarşamba gününden hafta sonuna kadar devam edecek.

Bartınlılar, hafta sonu boyunca etkisini artıracak kar yağışı nedeniyle soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaya davet edildi.

Bartın'da hafta sonu kar var mı?

Bartın'da bugün itibarıyla kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu daha da artması beklenen kar yağışı, Bartınlıları önümüzdeki günler için meraklandırdı. Peki, Bartın'da kar ne kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahminlere göre, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilirken, şehir merkezinde de aralıklarla kar yağışı devam edecek.

Bartın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Bartın'da kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta boyunca kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji'nin bugünden pazar gününe kadar olan hava durumu tahmini…

Bartın Haftalık Hava Tahmini (19-25 Şubat 2025)

Bartın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bartın için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Bartın hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°

Yarın için Bartın hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°

21 Şubat 2025 Cuma Bartın hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°

22 Şubat 2025 Cumartesi Bartın hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°

23 Şubat 2025 Pazar Bartın hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°

Bartın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi