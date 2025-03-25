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Başkan Altay’dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Altay’dan Kadir Gecesi mesajı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Kadir Gecesi vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Rahmet ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in zirvesi; kalplerimize nur, gönüllerimize huzur getiren bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.

Kadir Gecesi, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimize vahyedilmeye başlandığı mukaddes bir gecedir.

Bu kutlu gece; Allah'ın sonsuz merhametinin, af ve mağfiretinin bolca dağıtıldığı, bağışlanmanın ve affedilmenin kapılarının sonuna kadar açıldığı müstesna bir zaman dilimidir. Bu geceyi ibadet, dua ve tefekkürle geçirenler için nice manevi hazineler saklıdır.

Bu doğrultuda, aramızdaki muhabbeti perçinleyerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimi içerisinde bu geceyi hakkıyla yaşayanlardan olmayı Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

Bu mübarek gecede başta Gazze olmak üzere, İslam dünyasında ve gönül coğrafyamızda kan ve gözyaşına mahkûm edilmiş tüm mazlumları dualarımızda unutmayalım. Rabbim, ettiğimiz duaları, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul buyursun.

Bu düşüncelerle, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyor, sağlık ve afiyetle Ramazan Bayramı'na kavuşmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Kadir Gecemiz mübarek olsun.”

Kaynak: Bülten

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