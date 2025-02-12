BERAT KANDİLİ 2025 | Berat Gecesi Ne Zaman? Berat Kandili yarın mı? Berat Kandili’nde Oruç Tutulur mu?

Müslümanlar tarafından manevi huzur ve heyecanla beklenen Berat Kandili’nin 2025 yılı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimi ile netleşti. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili, Şaban ayında idrak edilecek. Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen bu mübarek gece, Müslümanlara kulluk bilinci kazandırırken, hata ve günahlardan arınma fırsatı sunar. Aynı zamanda bağışlanma dilemenin yanında affedici olmayı da hatırlatır. Ramazan ayına 15 gün kala idrak edilen Berat Kandili’nde oruç tutulması din alimleri tarafından tavsiye edilmektedir. Peki, 2025 Berat Kandili hangi gün? Berat Kandili yarın mı? Berat Kandili’nde Oruç Tutulur mu? İşte, Berat Kandili’nin tarihi ve önemi hakkında detaylar...

Mübarek üç ayları ibadetlerle ihya eden Müslümanlar, Berat Kandili'nin tarihine odaklandı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu manevi dönemde idrak edilen Berat Kandili, Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece, dualar, namaz ve ibadetlerle geçirilecek.

Berat Kandili hangi gece 2025?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre, Berat Kandili 2025 ne zaman diyenler için Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Bu anlamlı gece, bağışlanma, arınma ve manevi yenilenme fırsatı sunarken, Ramazan ayının da müjdecisi kabul ediliyor.

İşte Berat Gecesi'nin önemi ve bu mübarek geceye dair detaylar...

2025 Berat Kandili Ne Zaman? Berat Gecesi Hangi Gün?

Mübarek Berat Kandili, Şaban ayının 14'ünü 15. güne bağlayan gece idrak ediliyor. Ramazan ayının müjdecisi olan bu özel gece, 2025 yılında 13 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Müslümanlar, bu manevi gecede dualar, ibadetler ve namazlarla af ve bağışlanma dileyecek.

Berat Kandili'nde Oruç Tutulur mu?

Hz. Ali (R.A.)'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının yarı gecesi (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin. Çünkü Yüce Allah (C.C.), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur: ‘Günahlarının affını isteyen yok mu? Affedeyim. Rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim. Bir derde düşen yok mu? Şifa vereyim. Benden dilekte bulunan yok mu? Dualarını kabul edeyim.' Bu ilahi çağrı, tan yeri ağarıncaya kadar devam eder."

Berat Kandili'ni manevi bir bilinçle ihya edebilmek için:

Gündüzünde oruç tutulmalı,

Geceyi cemaatle namaz ve ibadetle değerlendirmeli,

Vaaz ve Mevlid-i Şerif dinlenmeli,

Topluca dua ve tövbe edilmeli,

Kaza ve nafile namazlar kılınmalı,

Küskünler barışmalı, büyüklere saygı, küçüklere sevgi gösterilmeli,

Yetim, yoksul ve muhtaçlar sevindirilmeli,

Eş, dost ve akrabalarla kandil tebriği yapılmalıdır.

Berat Kandili Nedir? Berat Gecesi Ne Anlama Geliyor?

Berat Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına toptan indirildiği mübarek gecedir. Bu olaya "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'e ilk kez ve peyderpey indirilmeye başlanmıştır, bu da "tenzîl" olarak adlandırılır.

"Berat" kelimesi, Arapça kökenli "berâe" veya "berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş hâlidir. Kur'an-ı Kerim'de "Berae" kökünden türemiş 25 kelime yer almakta olup, bunlardan yalnızca ikisi "Berâet" şeklinde geçmektedir.

Berâet kelimesi; iki şey arasında bağın kesilmesi, bir yükümlülükten kurtulma veya herhangi bir sorumluluğun bulunmaması anlamlarına gelir. Dini anlamda ise berat, Allah'ın affına mazhar olmak, günahlardan arınmak, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlar taşır.