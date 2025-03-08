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Beyoğlu Kaymakamlığı Duyurdu! Taksim Meydanı Kapalı Mı? 8 Mart 2025 Hangi Yollar, Caddeler ve Meydanlar Kapalı?

Beyoğlu Kaymakamlığı Duyurdu! Taksim Meydanı Kapalı Mı? 8 Mart 2025 Hangi Yollar, Caddeler ve Meydanlar Kapalı?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul’da bazı yolların ve meydanların trafiğe kapalı olup olmayacağı merak ediliyor. Beyoğlu Kaymakamlığı, alacağı güvenlik önlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Peki, 8 Mart 2025’te Taksim Meydanı kapalı mı? Hangi yollar ve caddeler trafiğe kapanacak?

8 Mart Sebebiyle Trafiğe ve Yürüyüşe Kapalı Yollar

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak bir dizi güvenlik önlemi aldı. Kaymakamlık, sabah saat 08.00'dan itibaren 24 saat boyunca gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, bildiri dağıtma ve oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Ayrıca, Beyoğlu ilçesinde bazı yollar ve meydanlar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

8 Mart Taksim Meydanı Kapalı Mı, Hangi Yollar ve Meydanlar Kapalı?

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı: "Kamu düzeni ve toplumsal barışın bozulabileceği gerekçesiyle ilçede tüm gösteri ve etkinlikler yasaklanmıştır." Bu kapsamda, 8 Mart 2025 günü saat 08.00 itibarıyla Taksim, İstiklal Caddesi ve Sıraselviler Caddesi'nde herhangi bir toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması veya bildiri dağıtımı yapılması yasaklanacak.

Ayrıca, saat 12.00'dan itibaren alınacak güvenlik tedbirleri doğrultusunda, şu bölgelerde trafiğe kapalı alanlar olacak:

  • Taksim Meydanı ve Gezi Parkı: Yaya trafiğine kapatılacak.
  • İstiklal Caddesi ve Tünel Meydanı Çevresi: Araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
  • Sıraselviler Caddesi ve Ara Sokaklar: Araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
  • Karaköy Meydanı ve Çevresi: Araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Ek Güvenlik Tedbirleri ve Yasaklar

Beyoğlu Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrılarına da dikkat çekerek, 8 Mart günü saat 19.30'da Taksim, İstiklal Caddesi ve Sıraselviler Caddesi'nde yapılmak istenen toplu etkinliklerin güvenlik gerekçesiyle yasaklandığını belirtti. Ayrıca, güvenlik önlemleri kapsamında, belirtilen alanlarda yaya ve araç trafiği kontrollü bir şekilde sağlanacak.

Kaymakamlık, olası toplumsal olaylar göz önünde bulundurularak ilçenin farklı noktalarında ek güvenlik önlemleri alabileceğini de duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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