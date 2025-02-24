BİM 25 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KAMPANYASI | BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde? Buhar Kazanlı Ütü, Örgü Makinesi , Ankastre Ocak , 4 Çekmeceli Şifonyer...

BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde? Hangi kampanyalar öne çıkıyor? Ev eşyasından mutfak gereçlerine, teknoloji ürünlerinden mobilyaya kadar hangi fırsatlar sizi bekliyor? BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu belli oldu! Market zincirinde bu hafta otomatik kahve makinesinden çift kapılı buzdolabına, buharlı kırışıklık gidericiden örgü makinesine kadar pek çok ürün kampanyalı fiyatlarla satışa sunulacak. Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL, Örgü Makinesi 2.790 TL, Ankastre Ocak 5.250 TL, 4 Çekmeceli Şifonyer 2.490 TL, 2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL, 3 Kapak ve 2 Çekmeceli Gardırop ise 4.690 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak. Peki BİM’de bu hafta hangi ürünler satışta olacak? İşte, BİM Aktüel Ürünler Kataloğu ve kampanyalı fiyatlar...

BİM, 25 Şubat itibariyle yeni kampanyalarını duyurdu. Bu haftaki katalogda özellikle ev dekorasyonu ve mutfak ürünleri dikkat çekiyor. Gardırop, televizyon ünitesi, komodin, kitaplık ve ayakkabılık gibi mobilya ürünleri büyük ilgi görürken, beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri de kampanya dahilinde satışa sunuluyor. Öne çıkan ürünler arasında örgü makinesi, buhar kazanlı ütü, profesyonel standlı buharlı kırışıklık giderici, deposuz su arıtma cihazı, otomatik kahve makinesi ve çift kapılı buzdolabı yer alıyor. Ankastre Ocak 5.250 TL iken, 204 litre hacimli çift kapılı buzdolabı ise 10.990 TL fiyatıyla satışta olacak. Peki bu hafta hangi ürünler reyonlarda olacak? İşte, BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve detaylı fiyat listesi... BİM 25 ŞUBAT AKTÜEL ÜrÜNLER KATALOĞU Full Otomatik Kahve Makinesi: 11.950 TL Çift Kapılı Buzdolabı: 10.990 TL Deposuz Su Arıtma Cihazı: 5.990 TL Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici: 4.990 TL Buhar Kazanlı Ütü: 2.590 TL Örgü Makinesi: 2.790 TL Ankastre Ocak: 5.250 TL Elektrikli Güveç: 1.850 TL Ayakkabılık: 1.575 TL 4 Çekmeceli Şifonyer: 2.490 TL 2 Çekmeceli Komodin: 1.290 TL 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop: 4.690 TL Televizyon Ünitesi: 2.390 TL Kitaplık: 2.790 TL 5 Litre Ayçiçek Yağı: 297 TL 1 Litre Sızma Zeytinyağı: 167,50 TL Kaynak: Haber Merkezi

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