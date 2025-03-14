BUGÜN ORUCUN KAÇINCI GÜNÜ 2025? 14 Mart orucun kaçıncı günündeyiz? Bayrama kaç gün kaldı?

Mübarek Ramazan ayı başladı ve milyonlarca Müslüman, imsak vaktinden akşam ezanına kadar oruç tutuyor, yatsı namazında teravih kılıyor ve gündüzleri mukabele okuyarak manevi huzur içinde geçiriyor. Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. 14 Mart itibariyle orucun kaçıncı günündeyiz? Bugün Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor? Bayrama ise ne kadar kaldı? Bu sorulara dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Bugün Ramazan'ın hangi günü olduğu ve bayrama ne kadar kaldığı, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı kameri ay hesaplamalarına göre, bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek ve Şevval ayının hilali Ramazan'ın 29. günü akşamı görülecek. Peki, 14 Mart itibarıyla Ramazan'ın hangi günündeyiz? Bayram ise kaç gün sonra? Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ? Bugün 14 Mart 2025, Ramazan ayının 14. günündeyiz. BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI? Ramazan ayının sona ermesine 15 gün kaldı, bayram ise 16 gün sonra kutlanacak. 29 Mart, arife günü olup son oruç tutulacak. Bayramın ilk günü ise 30 Mart'ta başlayacak. 2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Dini Günler Takvimine göre 2025 Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ Arefe Günü 29 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Bayramı 1. Gün 30 Mart 2025 | Pazar Ramazan Bayramı 2. Gün 31 Mart 2025 | Pazartesi Ramazan Bayramı 3. Gün 1 Nisan 2025 | Salı Kaynak: Haber Merkezi

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