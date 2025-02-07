CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025:Cemre ne zaman düşüyor? Cemre ilk nereye düşecek?

Halk kültüründe baharın habercisi olarak kabul edilen cemre düşmesi araştırılıyor. Cemre düşmesi halk dilinde doğanın uyanışı ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Peki 2025 Cemre suya, havaya ve toprağa ne zaman düşecek?

Cemre düşme tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sıcak havanın ve baharın geldiğini müjdeleyen Cemre, halk inanışına göre ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. Yedişer gün arayla önde havaya daha sonra suya ve toprağa düşer. Peki, Cemre ne zaman düşüyor? İlk cemre ne zaman havaya düşecek? Cemre havaya ve toprağa kaç gün arayla, hangi ayda düşüyor?

Bilimsel bir temeli olmasa da her yılın Şubat ve Mart ayında ayları arasında gerçekleşen cemre düşüşleri, baharın müjdecisi olarak kabul edilir.

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

"Düşme" ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Sırasıyla havanın, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşüyor ve bu tarihten itibaren havaların yavaşça ısınmaya başlaması bekleniyor.

İkinci cemre, 26 Şubat'ta suya düşer. Bu sular, göletler, göller ve denizlerin ısınmaya başladığını işaret eder.

Üçüncü cemre 5 Mart'ta toprağa düşer. Bu, toprakların ısınmaya başladığını ve ekim zamanının geldiğini bildirir.

Havaya Düşen Cemre: Şubat ayının ortalarında havaya düşen cemre, havanın ısınmaya başladığının ve kışın yavaş yavaş sona erdiğinin bir işareti olarak kabul edilir.

Suya Düşen Cemre: Bir hafta sonra suya düşen cemre, buzların erimesi ve suyun ısınmaya başlamasıyla ilişkilendirilir.

Toprağa Düşen Cemre: Son olarak toprağa düşen cemre ise, toprağın ısınması ve bitkilerin yeşermeye başlamasıyla ilişkilendirilir.