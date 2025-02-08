Cemre ne zaman düşüyor 2025? İlk cemre nereye düşer? Cemre düşme tarihleri ve aralığı

Baharın habercisi ilk (1.) cemre ne zaman havaya düşecek? Cemreler havaya, suya, toprağa kaç gün arayla, hangi ayda düşüyor?

Şubat ayının gelmesiyle birlikte baharın habercisi olan cemrelerin düşme tarihleri merak edilmeye başlandı. Halk inanışına göre cemre, sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek havaların ısınmasını simgeliyor.

Kışın sona erdiğini müjdeleyen bu doğa olayı, her yıl olduğu gibi 2025'te de belirli aralıklarla gerçekleşecek. Ayrıca cemrenin düştüğü günlerde halk arasında çeşitli ritüeller de yapılıyor. Peki, ilk cemre ne zaman havaya düşecek? Cemrelerin düşme sırası ve tarihleri nelerdir? İşte 2025 yılı cemre tarihleri ve detayları...

2025 Cemre Takvimi: İlk Cemre Ne Zaman Düşecek?

Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü bu günlerde, cemre düşme tarihleri merak konusu oldu. Halk inanışına göre cemreler, kışın sonunu ve baharın gelişini müjdeliyor. İlk olarak havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşen cemrelerin, birer hafta arayla gerçekleştiğine inanılıyor.

Bu doğa olayı, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte daha da dikkat çekiyor. Peki, 2025 yılında cemreler hangi tarihlerde düşecek? İlk cemre ne zaman havaya düşecek? İşte cemre takvimi ve detayları...

Cemre ne zaman düşecek 2025?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

İlk cemre nereye düşer?

İlk cemrenin havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düştüğü kabul ediliyor.

Cemre düşme tarihleri ve aralığı 2025

Üç cemrenin birer hafta aralıklarla ve sırasıyla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

1. cemre havaya 19-20 Şubat'ta,

2. cemre suya 26-27 Şubat tarihlerinde ve

3. cemre toprağa 5-6 Mart'ta düşer.

Cemre nedir, ne demek?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor.

"Cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi