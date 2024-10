Daron Acemoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Daron Acemoğlu nereli?

Daron Acemoğlu 3 Eylül 1967 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ekonomist olan Daron Acemoğlu, 2024 yılında Nobel Ekonomi Ödülünü kazanarak Türkiye’den Nobel kazanan üçüncü isim oldu. İşte Daron Acemoğlu kimdir, nereli, ne iş yapıyor sorularının yanıtları...

Kamer Daron Acemoğlu, dünyaca ünlü bir iktisatçıdır ve özellikle kurumsal iktisat alanındaki çalışmalarıyla tanınır. 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur ve Ermeni kökenlidir. Acemoğlu, özellikle ekonomik büyüme, kalkınma ve kurumların ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi gibi konulara odaklanmıştır.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Kamer Daron Acemoğlu, Türk-Amerikalı bir ekonomisttir. 3 Eylül 1967'de İstanbul'da doğan Acemoğlu, özellikle politik ekonomi, ekonomik büyüme ve kalkınma konularındaki çalışmalarıyla dünya çapında tanınmaktadır.

Eğitimine Türkiye'de başladıktan sonra, lisans eğitimini Londra Ekonomi Okulu'nda (London School of Economics) tamamlamış ve ardından doktorasını ABD'de, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Ekonomi Bölümü'nde yapmıştır. MIT'de ekonomi profesörü olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Acemoğlu'nun "Ulusların Düşüşü" (Why Nations Fail) adlı kitabı, siyaset bilimci James A. Robinson ile birlikte yazdığı ve büyük ilgi gören eserlerinden biridir. Kitap, ülkelerin ekonomik refah seviyelerindeki farklılıkların temel sebebinin siyasi ve ekonomik kurumların yapısı olduğunu savunur. Acemoğlu'nun çalışmaları, politika yapıcılar, akademisyenler ve küresel kuruluşlar tarafından büyük ilgi görmüş ve tartışma konusu olmuştur.

Birçok ödül kazanan Acemoğlu, modern ekonomi alanındaki en etkili düşünürlerden biri olarak kabul edilir.

DARON ACEMOĞLU YAŞAMI

1967 yılında İstanbul'da doğdu. Ermeni kökenlidir. Babası hukukçu Kevork Acemoğlu'dur. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulunda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu.

Lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümü'nde (1989) tamamladı; yüksek lisans (1990) ve doktora (1992) derecelerini Londra Ekonomi Okulundan aldı.1992-1993 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu'nda ders verdi. 1993'ten itibaren akademik kariyerine ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) devam etmektedir. 2000 yılında ekonomi profesörü ve 2019 yılında da, üniversitede bir öğretim üyesine verilebilecek en yüksek unvan olan enstitü profesörü ünvanını almıştır.

MIT'deki akademik kariyerinin ilk yıllarında, The Economic Journal'da yayınlanan "Consumer Confidence and Rational Expectations: Are Agents' Beliefs Consistent With the Theory?" (Tüketicinin Kendine güveni ve Rasyonel Beklentiler: Faillerin İnançları Teori ile Tutarlı mıdır?) başlıklı makalesi "1996 yılının en iyi makalesi" ödülüne değer görüldü. 2005 yılında ekonomi bilimine en büyük katkıyı yapan 40 yaş altındaki bir bilim insanına her iki yılda bir verilen John Bates Clark madalyasına layık görüldü. Siyaset bilimci James A. Robinson'la birlikte yazdığı Economic Origins of Dictatorship and Democracy (Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri) 2006 yılında yayımlandı. Kurumların ekonomik gelişim ve siyasal ekonomideki yeri üzerine çalışmaları, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2006 yılında Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Acemoğlu, oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Asuman Özdağlar ile evlidir ve çiftin Arda ve Aras adlarında iki erkek çocuğu vardır.

