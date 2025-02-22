Devlet Bahçeli neden hastaneye kaldırıldı? Hastalığı ne? Devlet Bahçeli’nin son durumu nasıl?

MHP lideri Devlet Bahçeli, kısa bir süre önce 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine ameliyat olmuştu. Kısa sürede normal hayatına döneceği belirtilen Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında Başdanışmanı Eyyup Yıldız açıklama yaptı. Peki, Bahçeli’nin son durumu nasıl? Neden hastaneye kaldırıldı? İşte detaylar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığıyla ilgili geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumu merak konusu olmaya devam ediyor. 14 Şubat itibarıyla tedavi süreci tamamlanan Bahçeli hakkında Başdanışmanı Eyyup Yıldız tarafından bir açıklama yapıldı.

Yıldız, yaptığı açıklamada "14 Şubat 2025 itibarıyla tedavi sürecini başarıyla tamamlayan Sayın Genel Başkanımız taburcu olmuş ve Ankara'ya dönmüştür. Nekahat süreci tamamlandığında, Allah'ın izniyle kısa sürede görevine geri dönecektir" dedi. İşte, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında son gelişmeler...

DEVLET BAHÇELİ'YE NE OLDU, NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Bahçeli, 2 gün sonra burada ameliyat edildi. Ameliyatın ardından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" ifadelerine yer verildi.

BAHÇELİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

6 Şubat'ta yapılan ameliyattan 3 gün sonra yazılı açıklama yapan Bahçeli, "Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamdolsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabb'ime şükrediyorum" dedi. Bahçeli, ameliyat olduğu hastaneden taburcu edildi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yıldız açıklamasında, "Daha önceden MHP Genel Merkezimizin resmi sayfasından kamuoyuna paylaşılan metni hatırlatarak diyoruz ki: Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025'te daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up işlemleri için Kocaeli Gebze'deki Anadolu Sağlık Merkezi'ne giriş yapmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda daha önce operasyon geçirdiği kalp kapakçığında bir sorun tespit edilmiş ve başarılı bir girişimsel operasyon gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

MHP Liderinin kısa sürede mesaiye başlayacağını belirten Yıldız, "14 Şubat 2025 itibarıyla tedavi sürecini tamamlayan Sayın Genel Başkanımız taburcu olarak Ankara'ya dönmüş, nekahat sürecinin ardından Allah'ın izniyle kısa sürede mesaisine başlayacaktır” dedi.

KILIÇDAROĞLU BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından çalışma arkadaşlarına "Devlet Bey'in sesi iyi geliyordu, durumu da iyi" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli'nin de Kılıçdaroğlu'nun nezaketinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi