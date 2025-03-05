Discord Açılacak Mı, Ne Zaman Açılacak, Erişim Engeli Kalktı Mı? Discord Türkiye’de Ne Zaman Açılacak? Discord Erişim Engeli Durumu Mart 2025

Discord’un erişim engeli, Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler platformu zor durumda bırakmıştı. Özellikle oyun severler ve sosyal medya kullanıcıları, “Discord ne zaman açılacak?“ sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 9 Ekim 2024’ten bu yana süren erişim engeli, platformun geleceğiyle ilgili belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Hatta bazı kaynaklarda Discord’un engelinin kalktığına dair iddialar ortaya atıldı. Peki, Discord’un erişim engeli kalktı mı? Ne zaman açılacak?

Discord Erişim Engeli Kalktı Mı?

Son günlerde, Discord'un Türkiye'deki erişim engelinin kalktığına dair haberler çıkmıştı. Ancak yapılan incelemelerde, BTK'nın sitesinde ve Play Store ile App Store gibi uygulama mağazalarında herhangi bir engel kaldırılmadığı görülüyor. Bu nedenle, Discord'a erişim engeli devam etmekte. Kullanıcılar, uygulamayı kullanmaya çalıştıklarında engelin kalkmadığını fark ettiler.

Discord Ne Zaman Açılacak, Erişim Engeli Kalkacak Mı?

Discord'un erişim engelinin kalkmasıyla ilgili çeşitli iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak, şu an için Discord'un erişim engelinin ne zaman kalkacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Bu engel, 9 Ekim 2024 tarihinde Türkiye'de bazı yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesinin ardından uygulanmaya başlanmıştı. Platformun açılması için resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada Discord ve Roblox gibi platformlara getirilen erişim engeliyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Uraloğlu, her iki platformun Türkiye'de resmi bir temsilciye sahip olmadığını belirterek, "Erişim engeli, hukuki süreçlerin bir sonucu olarak uygulandı." ifadelerini kullandı. Ayrıca, şirketlerin Türkiye'de temsilcilik bulundurması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer gerekli adımları atarlarsa, engel kaldırılabilir." şeklinde konuştu. Bakan, platformların engelinin kaldırılması için gereken şartların sağlanması durumunda bu talebin değerlendirilmesi gerektiğini de ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi