Diyarbakır İftar Vakti Ne Zaman? Diyarbakır Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak? 3 Mart 2025 Diyarbakır İftar Vakti

3 Mart 2025 tarihinde Diyarbakır’da iftar saati 18:21’dir. Bu saatte, akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacaktır. Oruç tutanlar için bu vakit, sabırla bekledikleri iftar anıdır. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açılacak ve iftar sofraları kurulacaktır.

Diyarbakır İftar Vakti Ne Zaman? 3 Mart 2025 tarihinde Diyarbakır'da iftar saati 18:21'dir. Bu vakitte, oruçlar açılacak ve akşam ezanı okunacaktır. Diyarbakır'da Ramazan ayında her gün iftar vakti, akşam ezanı ile aynı saatte olur ve oruç tutanlar için bu saat, oruçlarını açmak için sabırla bekledikleri özel bir zamandır. Diyarbakır Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak? 3 Mart 2025 Diyarbakır'da akşam ezanı saati 18:21'dir. Akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacaktır. Diyarbakır'da 3 Mart 2025'te, iftar vakti ve akşam ezanı saati tam olarak 18:21'dir. 3 Mart 2025 Diyarbakır İftar Vakti Diyarbakır'da 3 Mart 2025 tarihinde iftar saati 18:21'dir. Akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacaktır. Bu saat, oruç tutanlar için günün en anlamlı anıdır. Kaynak: Haber Merkezi

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