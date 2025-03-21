EN GÜZEL CUMA MESAJLARI DUALI, RESİMLİ | 21 Mart 2025 anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları

Cuma mesajları ve sözleri, cuma gününün başlamasıyla birlikte yeniden popülerlik kazandı. Cuma tebriği göndermek isteyenler, bu mübarek günü kutlamak için anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajlarına yöneliyor. İslam dininde önemli bir yere sahip olan cuma günü, Müslümanlar arasında birbirlerine hayırlı cumalar dilemek ve sevinçlerini paylaşmak için güzel bir fırsat sunuyor. Sevdiklerine anlamlı ve etkileyici bir cuma mesajı göndermek isteyenler için en güzel, kısa, anlamlı, ayetli ve hadisli cumalar mesajları ve sözlerini derledik. İşte birbirinden özel cuma mesajları ve görselleri...

Cuma mesajları, her hafta olduğu gibi bu hafta da merakla araştırılmaya devam ediyor. Cuma gecesinden itibaren sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler, içten tebrik sözlerini paylaşmak için hazırlıklara başlıyor. Müslümanlar, öğle namazı ve cuma namazını kılmadan önce yakınlarına dua ve ayetli mesajlar göndermeyi tercih ediyor. Sevdiklerinin gönlünü almanın en güzel yollarından biri de, onları Cuma'nın bereketiyle hatırlamak. İşte WhatsApp, Instagram ve Facebook için yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları…

DUALI CUMA MESAJLARI 21 MART 2025

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah (sav) girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Hayırlı cumalar.

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Kaldır başını semaya, aç ellerini Mevla'ya. Sen istemesini bilirsen, Mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Cumanız mübarek olsun.

Günlerin en değerlisi cumadır. Cuma günü bayramlardan ve aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve ahirette müminlerin bayramıdır. Cumamız mübarek olsun.

Allah'ım (cc). Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin. Hayırlı Cumalar.

AYETLİ CUMA MESJLARI 2025

Ey Rabbimiz! İşlerimizde muvaffakıyetler ihsan eyle. Yanlış yollara gidenleri gittikleri yoldan döndür. Hanelerimize mutluluk nasip eyle. Kaldırmakta zorlanacağımız yüklerle bizleri imtihan eyleme. Darda ve zorda koyma. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun güzel kalplerinizde güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk sevgi huzur dolu olsun. Hayırlı nurlu Cumalar.

Ya Rabbi cumayı en bereketli gün yaptığın gibi, bizi de o günün bereketiyle bereketlenenlerden eyle. Cuma gününüz mübarek olsun.

Bu güzel cuma gecesinde, rahmetin gök yüzünden yağarken, sana açılan elleri ve çekilen salavat şerifleri boş çevirme Allah'ım (cc). Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'ım (cc) sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 21 MART 2025

Ey Allah'ım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Elimde bir şeyim yok deme: Yüzündeki tebessüm en büyük sadakadır. Diyecek sözüm yok deyipte susma: Allah'ın selamı en büyük kelamdır. Kimseye yardım edemiyorum deyip ümidini kesme: Ettiğin dua en büyük yardımdır. Ümidim yok deyip gaflete dalma: Rabbimin kapısı her zaman açıktır. Dua ve Selametle Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur.Omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi! Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.

2025 RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Kaynak: Haber Merkezi