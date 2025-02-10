Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulur, önemi nedir? Recep,Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, ayın kaçında?

İslam dininde önemli bir nafile ibadet olan Eyyam-ı Biyd orucu, hicri takvime göre her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulur. “Aydınlık günler“ anlamına gelen bu günler, ayın dolunay evresine denk geldiği için bu isimle anılmıştır. Peki, Recep, Şaban ve diğer hicri aylarda Eyyam-ı Biyd orucu hangi tarihlere denk geliyor ve bu orucun fazileti nedir?

Oruç, İslam dininde önemli bir ibadettir ve nafile oruçlar büyük fazilet taşır. Peki, Eyyam-ı Biyd orucu nedir? Hangi günlerde tutulur? 2025 yılında bu özel günler hangi tarihlere denk geliyor? İşte, Eyyam-ı Biyd orucu hakkında merak edilenler ve detaylı bilgiler.

Eyyam-ı Biyd Orucu Nedir ve Ne Zaman Tutulur?

Oruç, İslam dininde önemli bir ibadettir ve nafile oruçlar da büyük faziletler taşır. Peki, Eyyam-ı Biyd orucu nedir? Hangi günlerde tutulur? 2025 yılında bu özel günler hangi tarihlere denk geliyor? İşte, Eyyam-ı Biyd orucu hakkında merak edilenler ve detaylı bilgiler.

Eyyam-ı Biyd orucu, hicri takvime göre her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan nafile oruçtur. "Beyaz Günler" anlamına gelen bu oruç, Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından da teşvik edilmiştir. Bu günlerde oruç tutmanın kişinin manevi dünyasına katkı sağladığı ve ibadet bilincini artırdığı belirtilmiştir.

Eyyam-ı Biyd Orucu Hangi Gün Tutulur?

Eyyam-ı Biyd orucu, her hicri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulur. Bu günler, ayın en parlak olduğu zamanlara denk geldiği için "Beyaz Günler" olarak adlandırılmıştır.

Eyyâm-ı Biyd Orucu Ne Zaman Tutulur 2025?

Eyyâm-ı Biyd, Hicri takvime göre her ayın 13, 14 ve 15. günlerine denk gelen ve ayın en parlak olduğu "aydınlık günler" olarak bilinir. Bu günlerde oruç tutmak, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) tarafından tavsiye edilmiştir.

2025 yılında, Hicri takvime göre Recep ve Şaban aylarının 13, 14 ve 15. günleri, Miladi takvimde şu tarihlere denk gelmektedir:

Recep Ayı:

13 Recep 1446: 13 Ocak 2025 Pazartesi

14 Recep 1446: 14 Ocak 2025 Salı

15 Recep 1446: 15 Ocak 2025 Çarşamba

Şaban Ayı:

13 Şaban 1446: 12 Şubat 2025 Çarşamba

14 Şaban 1446: 13 Şubat 2025 Perşembe

15 Şaban 1446: 14 Şubat 2025 Cuma

Ramazan Ayı:

13 Ramazan 1446: 13 Mart 2025 Perşembe

14 Ramazan 1446: 14 Mart 2025 Cuma

15 Ramazan 1446: 15 Mart 2025 Cumartesi

Şevval Ayı:

13 Şevval 1446: 11 Nisan 2025 Cuma

14 Şevval 1446: 12 Nisan 2025 Cumartesi

15 Şevval 1446: 13 Nisan 2025 Pazar

Zilkade Ayı:

13 Zilkade 1446: 9 Mayıs 2025 Cuma

14 Zilkade 1446: 10 Mayıs 2025 Cumartesi

15 Zilkade 1446: 11 Mayıs 2025 Pazar

Zilhicce Ayı:

13 Zilhicce 1446: 9 Haziran 2025 Pazartesi

14 Zilhicce 1446: 10 Haziran 2025 Salı

15 Zilhicce 1446: 11 Haziran 2025 Çarşamba

Muharrem Ayı:

13 Muharrem 1447: 8 Temmuz 2025 Salı

14 Muharrem 1447: 9 Temmuz 2025 Çarşamba

15 Muharrem 1447: 10 Temmuz 2025 Perşembe

Safer Ayı:

13 Safer 1447: 6 Ağustos 2025 Çarşamba

14 Safer 1447: 7 Ağustos 2025 Perşembe

15 Safer 1447: 8 Ağustos 2025 Cuma

Rebiülevvel Ayı:

13 Rebiülevvel 1447: 4 Eylül 2025 Perşembe

14 Rebiülevvel 1447: 5 Eylül 2025 Cuma

15 Rebiülevvel 1447: 6 Eylül 2025 Cumartesi

Rebiülahir Ayı:

13 Rebiülahir 1447: 4 Ekim 2025 Cumartesi

14 Rebiülahir 1447: 5 Ekim 2025 Pazar

15 Rebiülahir 1447: 6 Ekim 2025 Pazartesi

Cemaziyelevvel Ayı:

13 Cemaziyelevvel 1447: 2 Kasım 2025 Pazar

14 Cemaziyelevvel 1447: 3 Kasım 2025 Pazartesi

15 Cemaziyelevvel 1447: 4 Kasım 2025 Salı

Cemaziyelahir Ayı:

13 Cemaziyelahir 1447: 2 Aralık 2025 Salı

14 Cemaziyelahir 1447: 3 Aralık 2025 Çarşamba

15 Cemaziyelahir 1447: 4 Aralık 2025 Perşembe

Bu tarihlerde oruç tutarak Eyyâm-ı Biyd sünnetini yerine getirebilirsiniz. Ayrıca, Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili'ne denk gelmektedir.

Şaban Ayının 13, 14, 15. Günü Ne Zaman 2025?

Şaban ayı hicri takvime göre belirlenir ve 2025 yılında bu günler 13-14-15 Mart 2025 tarihlerine denk gelmektedir.

Hicri Ayın Hangi Günleri Oruç Tutulur?

Hicri takvime göre Pazartesi ve Perşembe günleri, Aşure Günü (Muharrem ayının 10. günü), Zilhicce'nin ilk on günü, Şevval ayında altı gün ve her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutulması önerilmektedir.

Her Ayın 13, 14, 15 Günlerinde Tutulan Nafile Oruç Nedir?

Bu günlerde tutulan nafile oruca "Eyyam-ı Biyd Orucu" denir. Hz. Peygamber (s.a.v), bu orucu tavsiye etmiş ve faziletlerini belirtmiştir.

Eyyam-ı Biyd Orucu 2025 Nasıl Niyet Edilir?

Oruç tutmaya niyet şu şekilde edilebilir: "Niyet ettim Allah rızası için Eyyam-ı Biyd orucunu tutmaya."

Eyyam-ı Biyd Orucu 2 Gün Tutulur mu?

Bu oruç, ideal olarak üç gün tutulsa da iki gün veya tek gün de tutulabilir.

Eyyam-ı Biyd Orucu Ne Zaman 2025?

2025 yılında, her hicri ayın 13, 14 ve 15. günlerine denk gelen tarihlerde tutulacaktır. (Tarihleri yukarıda belirtilmiştir.)

Eyyam-ı Biyd Orucunun Faydaları Nelerdir?

Bu oruç, nefsi terbiye etmeye, manevi huzuru artırmaya ve sağlık açısından vücudu dinlendirmeye yardımcı olur.

Eyyam-ı Biyd Orucu Hakkında Hadisi Şerif Var mı?

Evet, Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Her ayda üç gün oruç tutmak, yılın tamamında oruç tutmak gibidir." (Buhari, Savm: 60)

Eyyam-ı Biyd Orucu Ne Demektir?

"Beyaz Günler Orucu" anlamına gelir ve her hicri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulur.

Eyyam-ı Biyd Orucuna Nasıl Niyet Edilir?

"Allah rızası için Eyyam-ı Biyd orucunu tutmaya niyet ettim" şeklinde niyet edilir.

Recep Ayının 13, 14, 15. Günü Neden Önemli?

Bu günler, nafile ibadetlerin faziletli olduğu ve duaların kabul edildiği mübarek zaman dilimlerindendir.

Şaban Ayının 13, 14, 15. Günü Neden Önemli?

Şaban ayı, Ramazan'a hazırlık ayı olduğu için ibadetlere daha fazla önem verilmesi gereken bir aydır. Bu günlerde oruç tutmak büyük sevap getirmektedir.

Eyyam-ı Biyd Orucu Tek Gün Tutulur mu?

Evet, imkânı olmayanlar tek gün de oruç tutabilir. Ancak sünnet olan, üç gün peş peşe tutmaktır.

Kaynak: Haber Merkezi