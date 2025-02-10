Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulur, önemi nedir? Recep,Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, ayın kaçında?

Oruç, İslam dininde önemli bir ibadettir ve nafile oruçlar büyük fazilet taşır. Peki, Eyyam-ı Biyd orucu nedir? Hangi günlerde tutulur? 2025 yılında bu özel günler hangi tarihlere denk geliyor? İşte, Eyyam-ı Biyd orucu hakkında merak edilenler ve detaylı bilgiler.
Eyyam-ı Biyd Orucu Nedir ve Ne Zaman Tutulur?
Oruç, İslam dininde önemli bir ibadettir ve nafile oruçlar da büyük faziletler taşır. Peki, Eyyam-ı Biyd orucu nedir? Hangi günlerde tutulur? 2025 yılında bu özel günler hangi tarihlere denk geliyor? İşte, Eyyam-ı Biyd orucu hakkında merak edilenler ve detaylı bilgiler.
Eyyam-ı Biyd orucu, hicri takvime göre her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan nafile oruçtur. "Beyaz Günler" anlamına gelen bu oruç, Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından da teşvik edilmiştir. Bu günlerde oruç tutmanın kişinin manevi dünyasına katkı sağladığı ve ibadet bilincini artırdığı belirtilmiştir.
Eyyam-ı Biyd Orucu Hangi Gün Tutulur?
Eyyam-ı Biyd orucu, her hicri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulur. Bu günler, ayın en parlak olduğu zamanlara denk geldiği için "Beyaz Günler" olarak adlandırılmıştır.
Eyyâm-ı Biyd Orucu Ne Zaman Tutulur 2025?
Eyyâm-ı Biyd, Hicri takvime göre her ayın 13, 14 ve 15. günlerine denk gelen ve ayın en parlak olduğu "aydınlık günler" olarak bilinir. Bu günlerde oruç tutmak, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) tarafından tavsiye edilmiştir.
2025 yılında, Hicri takvime göre Recep ve Şaban aylarının 13, 14 ve 15. günleri, Miladi takvimde şu tarihlere denk gelmektedir:
Recep Ayı:
- 13 Recep 1446: 13 Ocak 2025 Pazartesi
- 14 Recep 1446: 14 Ocak 2025 Salı
- 15 Recep 1446: 15 Ocak 2025 Çarşamba
Şaban Ayı:
- 13 Şaban 1446: 12 Şubat 2025 Çarşamba
- 14 Şaban 1446: 13 Şubat 2025 Perşembe
- 15 Şaban 1446: 14 Şubat 2025 Cuma
Ramazan Ayı:
- 13 Ramazan 1446: 13 Mart 2025 Perşembe
- 14 Ramazan 1446: 14 Mart 2025 Cuma
- 15 Ramazan 1446: 15 Mart 2025 Cumartesi
Şevval Ayı:
- 13 Şevval 1446: 11 Nisan 2025 Cuma
- 14 Şevval 1446: 12 Nisan 2025 Cumartesi
- 15 Şevval 1446: 13 Nisan 2025 Pazar
Zilkade Ayı:
- 13 Zilkade 1446: 9 Mayıs 2025 Cuma
- 14 Zilkade 1446: 10 Mayıs 2025 Cumartesi
- 15 Zilkade 1446: 11 Mayıs 2025 Pazar
Zilhicce Ayı:
- 13 Zilhicce 1446: 9 Haziran 2025 Pazartesi
- 14 Zilhicce 1446: 10 Haziran 2025 Salı
- 15 Zilhicce 1446: 11 Haziran 2025 Çarşamba
Muharrem Ayı:
- 13 Muharrem 1447: 8 Temmuz 2025 Salı
- 14 Muharrem 1447: 9 Temmuz 2025 Çarşamba
- 15 Muharrem 1447: 10 Temmuz 2025 Perşembe
Safer Ayı:
- 13 Safer 1447: 6 Ağustos 2025 Çarşamba
- 14 Safer 1447: 7 Ağustos 2025 Perşembe
- 15 Safer 1447: 8 Ağustos 2025 Cuma
Rebiülevvel Ayı:
- 13 Rebiülevvel 1447: 4 Eylül 2025 Perşembe
- 14 Rebiülevvel 1447: 5 Eylül 2025 Cuma
- 15 Rebiülevvel 1447: 6 Eylül 2025 Cumartesi
Rebiülahir Ayı:
- 13 Rebiülahir 1447: 4 Ekim 2025 Cumartesi
- 14 Rebiülahir 1447: 5 Ekim 2025 Pazar
- 15 Rebiülahir 1447: 6 Ekim 2025 Pazartesi
Cemaziyelevvel Ayı:
- 13 Cemaziyelevvel 1447: 2 Kasım 2025 Pazar
- 14 Cemaziyelevvel 1447: 3 Kasım 2025 Pazartesi
- 15 Cemaziyelevvel 1447: 4 Kasım 2025 Salı
Cemaziyelahir Ayı:
- 13 Cemaziyelahir 1447: 2 Aralık 2025 Salı
- 14 Cemaziyelahir 1447: 3 Aralık 2025 Çarşamba
- 15 Cemaziyelahir 1447: 4 Aralık 2025 Perşembe
Bu tarihlerde oruç tutarak Eyyâm-ı Biyd sünnetini yerine getirebilirsiniz. Ayrıca, Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili'ne denk gelmektedir.
Şaban Ayının 13, 14, 15. Günü Ne Zaman 2025?
Şaban ayı hicri takvime göre belirlenir ve 2025 yılında bu günler 13-14-15 Mart 2025 tarihlerine denk gelmektedir.
Hicri Ayın Hangi Günleri Oruç Tutulur?
Hicri takvime göre Pazartesi ve Perşembe günleri, Aşure Günü (Muharrem ayının 10. günü), Zilhicce'nin ilk on günü, Şevval ayında altı gün ve her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutulması önerilmektedir.
Her Ayın 13, 14, 15 Günlerinde Tutulan Nafile Oruç Nedir?
Bu günlerde tutulan nafile oruca "Eyyam-ı Biyd Orucu" denir. Hz. Peygamber (s.a.v), bu orucu tavsiye etmiş ve faziletlerini belirtmiştir.
Eyyam-ı Biyd Orucu 2025 Nasıl Niyet Edilir?
Oruç tutmaya niyet şu şekilde edilebilir: "Niyet ettim Allah rızası için Eyyam-ı Biyd orucunu tutmaya."
Eyyam-ı Biyd Orucu 2 Gün Tutulur mu?
Bu oruç, ideal olarak üç gün tutulsa da iki gün veya tek gün de tutulabilir.
Eyyam-ı Biyd Orucu Ne Zaman 2025?
2025 yılında, her hicri ayın 13, 14 ve 15. günlerine denk gelen tarihlerde tutulacaktır. (Tarihleri yukarıda belirtilmiştir.)
Eyyam-ı Biyd Orucunun Faydaları Nelerdir?
Bu oruç, nefsi terbiye etmeye, manevi huzuru artırmaya ve sağlık açısından vücudu dinlendirmeye yardımcı olur.
Eyyam-ı Biyd Orucu Hakkında Hadisi Şerif Var mı?
Evet, Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Her ayda üç gün oruç tutmak, yılın tamamında oruç tutmak gibidir." (Buhari, Savm: 60)
Eyyam-ı Biyd Orucu Ne Demektir?
"Beyaz Günler Orucu" anlamına gelir ve her hicri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulur.
Eyyam-ı Biyd Orucuna Nasıl Niyet Edilir?
"Allah rızası için Eyyam-ı Biyd orucunu tutmaya niyet ettim" şeklinde niyet edilir.
Recep Ayının 13, 14, 15. Günü Neden Önemli?
Bu günler, nafile ibadetlerin faziletli olduğu ve duaların kabul edildiği mübarek zaman dilimlerindendir.
Şaban Ayının 13, 14, 15. Günü Neden Önemli?
Şaban ayı, Ramazan'a hazırlık ayı olduğu için ibadetlere daha fazla önem verilmesi gereken bir aydır. Bu günlerde oruç tutmak büyük sevap getirmektedir.
Eyyam-ı Biyd Orucu Tek Gün Tutulur mu?
Evet, imkânı olmayanlar tek gün de oruç tutabilir. Ancak sünnet olan, üç gün peş peşe tutmaktır.
Kaynak: Haber Merkezi