Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Necla Nazır hangi filmlerde oynadı, kaç çocuğu var, ne zaman boşandı? İşte Necla Nazır’ın hayatı ve biyografisi!

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatı ile Necla Nazır da gündemde yer alan isimlerden oldu. Ferdi Tayfur’un 29 yıl boyunca evli kaldığı Necla Nazır’ın kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Necla Nazır kimdir? Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı ve kaç çocuğu var.İşte, Necla Nazır’ın hayatı ve oyunculuk kariyeri hakkında merak edilenler...

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı ile Necla Nazır da gündemde yer alan isimlerden oldu. Ferdi Tayfur'un 29 yıl boyunca evli kaldığı Necla Nazır'ın kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Necla Nazır kimdir? Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı ve kaç çocuğu var.

İşte, Necla Nazır'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri hakkında merak edilenler...

NECLA NAZIR KİMDİR?

Necla Nazır, 16 Nisan 1956 tarihinde Yunanistan'ın İskeçe kentinde dünyaya geldi. Sinema kariyerine adım atmadan önce fabrikada işçi olarak çalışan Nazır, 16 yaşında "Sinema Güzeli" seçilerek dikkatleri üzerine çekti. Masum ve doğal güzelliğiyle Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri oldu. Sanat hayatı boyunca birçok film ve dizide rol aldı ve bir albüm çıkardı. Ferdi Tayfur ile evlenen Nazır'ın Tuğçe adında bir kızı bulunuyor. Ancak çift, zamanla yollarını ayırdı.

NECLA NAZIR KAÇ YAŞINDA

16 Nisan 1956 tarihinde doğan Necla Nazır şuan 68 yaşında.

NECLA NAZIR, FERDİ TAYFUR'LA NE ZAMAN EVLENDİ?

Ferdi Tayfur ile 1976 yılından beri birlikte olan Necla Nazır, hayat arkadaşı Tayfur ile 29 yıl sonra 2007 yılında yollarını ayırdı. Necla Nazır ve Ferdi Tayfur çiftinin bir de Tuğçe Tayfur adından kızları oldu.

NECLA NAZIR KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Necla Nazır hayatı boyunca sadece bir evlilik yapmıştır. Ferdi Tayfur ile 29 yıl evli kaldıktan sonra 2007 yılında boşandı.

NECLA NAZIR HAYATI VE KARİYERİ

Necla Nazır, 1970'li yılların ortalarında Yeşilçam'da yükselişe geçti. İlk başrol deneyimlerinden itibaren samimi ve doğal oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Yeşilçam sinemasında pek çok önemli yapımda yer alarak Türk sinema tarihine adını yazdırdı. Aynı zamanda müzik dünyasına da adım atan Nazır, bir albüm çıkararak geniş bir hayran kitlesi edindi.

Necla Nazır, Türk sanat müziği sanatçısı Ferdi Tayfur ile yaptığı evlilikle de sıkça gündeme geldi. Bu evlilikten Tuğçe adında bir kız çocukları oldu. Yıllar içinde dini inançlarına yönelerek tesettüre giren Necla Nazır, bir süre sanat dünyasından uzak kaldı. Ancak daha sonra tekrar sahnelere dönerek sevenleriyle buluştu.

FERDİ TAYFUR NECLA NAZIR BERABER ROL ALDIĞI FİLMLERİ

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un birlikte yer aldığı filmler arasında şunlar dikkat çekiyor:

Çeşme (1976)

Batan Güneş (1978)

Derbeder (1979)

Yuvasız Kuşlar (1979)

NECLA NAZIR'IN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Necla Nazır, sinema ve televizyon dünyasında birçok projede yer aldı. İşte önemli yapımlarından bazıları:

Televizyon Dizileri ve filmler

Hakkını Helal Et (2008) TV dizisi

Sevgi Ana (2002) TV dizisi

155 Polis İmdat (1994) TV dizisi

Kıvılcım (1993)

Önce Kuşlar Öttü (1989)

Ceylan (1989)

Bir Melekti (1987)

Hayat Oyunu(Meral) (1987)

Yarın Artık Bugündür (1987) TV dizisi

Sevgili Bebeklerim (1987)

Sen Ağlama (1987)

Merdoğlu Ömer Bey (1986)

İçimde Bir His Var (1986)

Yıkılmışım Ben (1986)

Gün Doğmadan (1986)

Affet Allah'ım (1986)

Her Şeyim Sensin (1985)

Birkaç Güzel Gün İçin (1984)

Ölmez Ağacı (1984)

Çarıklı Milyoner (1983)

Ve Recep ve Zehra ve Ayşe (1983)

Çocuklar Çiçektir (1983)

Bir Yudum Mutluluk (1982)

Bir Damla Ateş (1981)

Olmaz Olsun (1981)

Ben Topraktan Bir Canım (1980)

Adak (1980)

Durdurun Dünyayı (1980)

Yoksul (1979)

Fadile (1979)

İnsan Sevince (1979)

Düzen (1978)

Yadeller(1978)

Batan Güneş(1978)

Yara (1978)

Ayağında Kundura (1978)

Aldırma Gönül (1978)

Küçük Ev (1977)

Liseli Kızlar (1977)

Kan (1977)

Yangın (1977)

Baskın (1977)

Çeşme(1976)

Bıktım Her Gün Ölmekten (1976)

Kan Kardeşler (1976)

Evlilik Şirketi (1976)

Alev (1976)

Bıktım Bu Hayattan (1976)

Aman Karım Duymasın (1976)

Merhaba (1976)

Ateş Böceği (1975)

Delisin (1975)

Sınıfta Şenlik Var (1975)

Köprü (1975)

Çapkın Hırsız (1975)

Garip Kuş (1974)

Yatık Emine (1974)

Gençlik Köprüsü (1974)

Bir Ana Bir Kız (1974)

Bir Yabancı (1974)

Kızım Ayşe (1974)

Bırakın Yaşayalım (1974)

Ben Doğarken Ölmüşüm (film - 1973)

Istırap (Izdırap) (1973)

Umut Dünyası (1973)

Kaynak: Haber Merkezi