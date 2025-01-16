Hollywood yazısı yandı mı?, görüntüler gerçek mi? Amerika’da yangın devam ediyor mu?

Los Angeles’taki yangınlar, dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son günlerde, ünlü “Hollywood“ yazısının da alevler arasında kaldığına dair iddialar gündeme geldi. 7 Ocak sabahı, Los Angeles’ın farklı bölgelerinde başlayan yangınlar, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı ve ne yazık ki can kaybı 25’e yükseldi. Peki, Hollywood yazısının zarar gördüğü iddiaları doğru mu? Bu görüntüler gerçeği yansıtıyor mu? Hollywood yazısı bu yangında zarar gördü mü? Yangın hala devam ediyor mu?

Los Angeles'taki yangınlar, dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son günlerde, ünlü "Hollywood" yazısının da alevler arasında kaldığına dair iddialar gündeme geldi. 7 Ocak sabahı, Los Angeles'ın farklı bölgelerinde başlayan yangınlar, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı ve ne yazık ki can kaybı 25'e yükseldi. Peki, Hollywood yazısının zarar gördüğü iddiaları doğru mu? Bu görüntüler gerçeği yansıtıyor mu? Hollywood yazısı bu yangında zarar gördü mü? Yangın hala devam ediyor mu?

HOLLYWOOD yazısı yandı mı, gerçek ne? Amerika'da yangın devam ediyor mu?

ABD'nin California eyaletindeki yangınlar, dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Los Angeles'ta çıkan orman yangınlarının, ünlü Hollywood yazısına zarar verip vermediği merak konusu oldu. Peki, bu iddialar doğru mu? Yangınlar hala devam ediyor mu? İşte detaylar…

HOLLYWOOD YAZISI YANDI MI?

Son dönemde, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında etkili olan yangınlar, milyonlarca insanı endişelendirdi. California'da hızla yayılan alevlerin, doğal güzelliklere ve tarihi alanlara büyük zarar verdiği biliniyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, dünyaca ünlü Hollywood yazısı da yangından etkilenmişti. Ancak bu bilgi gerçeği yansıtmıyor.

Yapılan incelemeler, yangının Hollywood yazısına ulaşmadığını gösteriyor. Ayrıca, yazının yandığını öne süren görüntülerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu tespit edildi. Anadolu Ajansı Teyit Hattı, Hollywood yazısının güvenli bir şekilde korunduğunu ve şu ana kadar herhangi bir hasar görmediğini duyurdu.

HOLLYWOOD YAZISININ BULUNDUĞU ALAN RİSK ALTINDA MI?

Hollywood yazısı, Los Angeles'taki Griffith Park'ta, ormanlık bir bölgede yer alıyor. Bu da onu yangınlara karşı riskli bir konuma taşıyor. Ancak bölge, yangınlara karşı güçlü koruma önlemleriyle donatılmış durumda.

Yangın söndürme ekipleri, yazının bulunduğu alanı korumak için özel önlemler alıyor. Havadan müdahaleler ve yangın hatları oluşturularak alevlerin bölgeye ulaşması engelleniyor. Yerel halk da bölgedeki önlemlerin artırılmasına destek veriyor.

AMERİKA'DA YANGINLAR DEVAM EDİYOR MU?

California'daki yangınların en büyüğü olan Lidia yangını, kısa sürede 400 dönümlük alanı etkiledi. Kenneth yangını ve Hurst yangını ise sırasıyla 1050 ve 770 dönüm alanda büyük hasara yol açtı. Yetkililer, bazı yangınların kontrol altına alındığını söylese de tehlikenin tamamen geçmediğini belirtiyor.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesi'ne göre kontrol oranları şöyle:

Lidia yangını: %98 kontrol altında

%98 kontrol altında Hurst yangını: %70 kontrol altında

%70 kontrol altında Kenneth yangını: %50 kontrol altında

LOS ANGELES YANGINLARININ ETKİLERİ

Yangınlar, sadece doğal alanlarda değil, yerleşim bölgelerinde de büyük kayıplara neden oldu. Binlerce ev zarar görürken, 11 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi tahliye edildi. Ayrıca, çevresel etkiler ciddi boyutlara ulaştı; hava kirliliği artarken birçok hayvan doğal yaşam alanını kaybetti.

YANGINLARIN NEDENLERİ

Uzmanlara göre, yangınların başlıca sebepleri arasında iklim değişikliği ve insan ihmali bulunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranı, yangınların daha sık ve daha yoğun şekilde ortaya çıkmasına yol açıyor. Ayrıca, terk edilen kamp ateşleri ve elektrik hatlarından kaynaklanan kıvılcımlar gibi insan kaynaklı etkenler de büyük rol oynuyor.

YANGINLARLA MÜCADELE NASIL SÜRÜYOR?

Yangın söndürme çalışmaları, havadan ve karadan eş zamanlı olarak devam ediyor. Helikopterler ve uçaklar yangına müdahale ederken, yer ekipleri yangının yayılmasını önlemek için yoğun bir çaba harcıyor. Kanada ve Meksika'dan gelen yangın söndürme ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

SOSYAL MEDYADA YANLIŞ BİLGİLER

Hollywood yazısının zarar gördüğüne dair sahte videolar, sosyal medyada hızla yayıldı. Bu tür yanıltıcı bilgilerin yayılmasını önlemek için yalnızca resmi kaynaklara itibar edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

YANGINLARIN EKONOMİK ETKİLERİ

California yangınları, bölge ekonomisinde derin yaralar açtı. Tarım alanları zarar görürken, birçok iş yeri kapanmak zorunda kaldı. Ayrıca, turizm sektörü de büyük darbe aldı; yangınlar nedeniyle turistler planlarını iptal etti.

SON DURUM VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Yangın söndürme çalışmaları hızla devam etse de yangın sezonu henüz sona ermiş değil. Uzmanlar, rüzgarın yön değiştirmesi ve sıcak hava dalgalarının etkisiyle yangınların yeniden başlayabileceği uyarısında bulunuyor.

California halkı, bu zorlu süreçte dayanışma sergileyerek yaraları sarmaya çalışıyor. Hollywood yazısı şimdilik güvende olsa da yangın riski her zaman gündemde kalacak gibi görünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi