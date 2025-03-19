İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar kimdir? Can Akın Çağlar neden gözaltını alındı? İşte hakkında merak edilenler

BB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın da yolsuzluk ile kent uzlaşısı operasyonları kapsamında gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Can Akın Çağlar, İBB atamasından önce son görevi Eureko Sigorta AŞ YK Başkanvekilliğiydi.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Ziraat Bankası'nda 8 yıl genel müdürlük yapan Çağlar, 2011 yılı Temmuz ayında görevinden ayrılmıştır.

CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR?

Can Akın Çağlar 1962 yılında Sivas'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde bankacılık yüksek lisansının ardından 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı'nda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak iş hayatına ilk adımını attı.

1995-1997 yılları arasında ABD'de Boston Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi alanında master yaptı. Ardından Türkiye'ye geri dönen çağlar kariyerine Egebank AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ege Yatırım AŞ'de Genel Müdür olarak devam etti.

1998- 2003 yıllarında Faisal Finans'ta genel müdürlük yapan Çağlar sonraki 8,5 yıl boyunca T.C. Ziraat Bankası'nda aynı görevini sürdürdü.

CAN AKIN ÇAĞLAR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Can Akın Çağlar, 2011 yılı Temmuz ayında Ziraat Bankası'ndaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu' na Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

6 yıllığına atanılan bu görevden 2014 yılında süresi dolmadan ayrıldı. 2014 yılında bir Hollanda şirketi olan Eureko Sigorta AŞ'de Genel Müdür olarak profesyonel yaşamını sürdürd

Mayıs 2019 tarihine kadar 5 yıllık Eureko Sigorta Genel Müdürlüğü süresince Inter-American' da YK üyesi, Tarsim ve Dask'ta YK üyesi, Sigorta Bilgi Merkezi ve Güvence Fonu YK Başkanlığı yanı sıra sektörün en üst kurumu olan Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevlerini üstlendi.

İBB ataması öncesinde son görevi Eureko Sigorta AŞ YK Başkanvekilliği olan Çağlar, evli ve üç çocuk babasıdır.

CAN AKIN ÇAĞLAR NEDEN GÖZALTINI ALINDI?

Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın da yolsuzluk ile kent uzlaşısı operasyonları kapsamında gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi