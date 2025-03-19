İstanbul’da 19 Mart 2025’te Trafiğe Kapanan Yollar: İstanbul’da 19 Mart 2025’te hangi yollar trafiğe kapatıldı?

İstanbul Valiliği, 19 Mart Çarşamba günü önemli bir tedbir açıklaması yaptı. Yapılan düzenlemelerle birlikte, İstanbul’daki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Metro hattındaki değişiklikler nedeniyle Taksim İstasyonu’na ulaşım sağlanamazken, Vatan Caddesi’ne çıkan yollar da kapatıldı. Bu kapatılmalar sonrası alternatif güzergahlar duyuruldu.

Ayrıca, İstanbul genelinde 4 gün süresince her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasaklandığı belirtildi. Valiliğin açıkladığı yeni trafik düzenlemeleriyle birlikte, kapalı yollar ve alternatif güzergahlar ise şu şekilde sıralandı.

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

19 Mart 2025 Çarşamba günü saat 06.00 itibarıyla kapanacak yollar belli oldu. Vatan Caddesi'ne ve oraya giden pek çok nokta kapatıldı. Bu nedenle E5 ve sahil yollarında trafik yoğunluğu yaşanabilir.

1-)Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası),

2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

3-) Akşemsettin Caddesi ve Bu caddeye Çıkan Tüm Yollar

4-) Kocasinan Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar

5-) Mütercim Asım Caddesi ve Bu caddeye çıkan tüm yollar

6-) Oğuzhan Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

7-) Akdeniz Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NERESİ?

Alınan tedbir kararları nedeniyle kapatılan yollara alternatif güzergahlar belirlendi.

1- Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi

2- Atatürk Bulvarı

3- Fevzi Paşa Caddesi

4- D-100