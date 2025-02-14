İzmir elektrik kesintisi! (GDZ Elektrik) Konak, Karşıyaka, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir’in bazı ilçelerinde gün boyunca elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Konak, Karşıyaka ve Bornova başta olmak üzere, birçok ilçede planlanan elektrik kesintileri duyuruldu. Vatandaşlar, 14 Şubat’ta hangi bölgelerde elektrik kesintisi olacağını ve kesintilerin ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki, İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir’e elektrik ne zaman gelecek?

İzmir'deki elektrik kesintilerine dair araştırmalar sürerken, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat günü İzmir'in farklı ilçelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler. Peki, İzmir'e elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar. İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ Elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar, GDZ Elektrik tarafından yayınlanan kesinti listesine göz atabilir. İzmir'de hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesileceğini öğrenmek için GDZ Elektrik'in resmi internet sitesinden İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ bölümüne tıklayıp sorgulama yapılabilir. Bulunduğunuz bölgedeki kesinti süresi ve saatleriyle ilgili detaylı bilgilere erişmek için resmi duyuruları takip edebilirsiniz. İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ – 14 ŞUBAT 2025 Menderes İlçesi Elektrik Kesintisi Kesinti Saatleri: 09:00 - 16:00

Etkilenen Bölgeler: 1274 Sk., 1113. Sk., 1216, 1276, 1282, 1284, 1121, 1139. Sk., ve çevresi.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00

Etkilenen Bölgeler: Oğlananası Atatürk Mahallesi, Hasan Tahsin Cd., Mimar Sinan Cd., Saim Çıkrıkçı Cd.

Kesinti Saatleri: 13:00 - 17:00

Etkilenen Bölgeler: Oğlananası Atatürk Mahallesi, Mehmet Akif Cd. Bayındır İlçesi Elektrik Kesintisi Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Etkilenen Bölgeler: Sarıyurt Mahallesi: Sarıyurt Köyü ve çevresi Ergenli Mahallesi: Ergenli Köyü, Öğretme, Kızıloba Yolu Dereköy Mahallesi: Dereköy Köyü ve çevresi Alankıyı Mahallesi: Karşıyaka Küme Evleri, Köy İç Yolu Kızıloba Mahallesi: Kızıloba Köyü ve iç yolları Hisarlık Mahallesi: Hisarlık Köyü ve bağlantı yolları Osmanlar Mahallesi: Osmanlar Köyü ve iç yolları Dernekli Mahallesi: Dernekli Köyü ve bağlantı yolları Balcılar Mahallesi: Balcılar Köyü ve iç yolları

Urla İlçesi Elektrik Kesintisi Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Etkilenen Bölgeler: Güvendik, Mavi Plaj, Mehmet Ali Aygüven Cd., Yalı Mahallesi, çeşitli sokaklar

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Etkilenen Bölgeler: Güvendik Mahallesi Karşıyaka İlçesi Elektrik Kesintisi Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Etkilenen Bölgeler: Örnekköy Mahallesi: 7403. Sk. ve çevresi İmbatlı Mahallesi: Anadolu Cd., 7403., 6093., 6086., 1595. Sk. Cumhuriyet Mahallesi: Anadolu Cd., 6631., 6629., 6627., 6613., 6602. Sk.

Kesinti Saatleri: 10:00 - 14:00

Etkilenen Bölgeler: Bostanlı Mahallesi: Bestekar Yusuf Nalkesen Sk., 2014/1. Sk., Suat Gürbüzer Sk. Aksoy Mahallesi: 1743., 1737., 1731., 1755., 1756. Sk.

Kemalpaşa İlçesi Elektrik Kesintisi Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Etkilenen Bölgeler: Bayramlı Mahallesi: Bayramlı Köyü ve bağlantı yolları Yenikurudere Mahallesi: Yenikurudere Köyü ve iç yolları Kamberler Mahallesi: Kamberler Köyü ve çevresi

Kesinti Saatleri: 11:00 - 13:00

Etkilenen Bölgeler: Çınarköy Mahallesi: Beypınarı Mevki, Madenaltı Mevki Yolu Kemalpaşa OSB: Organize Sanayi Bölgesi Kızılüzüm Mahallesi: Kızılüzüm Köyü ve iç yolları Ulucak Cumhuriyet Mahallesi: 9118., 9300., 9122., 9113. Sk. Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi: Şehit Mustafa Akmansoy Cd., Celal Bayar Blv., Adnan Menderes Blv.



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