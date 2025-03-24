İZSU AÇIKLADI! 24 Mart Pazartesi günü İzmir’de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? 24 Mart Pazartesi İzmir su kesintileri

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 24 Mart 2025 Pazartesi günü altyapı çalışmaları ve depo bağlantısı nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Su Kesintisi Ne Zaman ve Ne Kadar Sürecek?
Su kesintisi 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek.
Vatandaşlara Önemli Uyarı
İZSU, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden su depolamaları gerektiğini belirtti. Güncel kesinti bilgileri için İZSU'nun resmi web sitesi ve iletişim kanalları takip edilebilir.
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Kaynak: Haber Merkezi