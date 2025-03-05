Kadınlar Günü Ne Zaman, Ayın Kaçında? Bu Yıl Dünya Kadınlar Günü Hangi Gün Kutlanacak 2025? Kadınlar Günü Tarihçesi

Dünya Kadınlar Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mart ayında kutlanacak. Peki, Kadınlar Günü tam olarak hangi tarihte? 2025 Dünya Kadınlar Günü hangi gün olacak? Kadınlar Günü’nün anlamı ve önemi hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte Kadınlar Günü’nün tarihçesi ve kutlanma biçimi hakkında bilmeniz gerekenler...

Kadınlar Günü Ne Zaman Kutlanacak?

Kadınlar Günü, ya da yaygın adıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta kutlanmaktadır. Çoğu zaman bu özel gün, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmaktadır. 2024 yılında 8 Mart, Cuma gününe denk geliyor.

Kadınlar Günü Tarihçesi

Birleşmiş Milletler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 1977 yılında resmen ilan etmiştir, ancak bu özel günün kökeni çok daha eskiye dayanır. Kadınların eşit haklar mücadelesinin sembolü haline gelen 8 Mart, ilk olarak 8 Mart 1857'de Amerika'nın New York kentinde tekstil işçileri tarafından başlatılan bir grevle gündeme gelmiştir. Bu grev, düşük ücretler, uzun çalışma saatleri ve kötü çalışma koşullarına karşı yapılmıştır. Grev sırasında çıkan bir yangında, barikatlardan kaçamayan 129 kadın işçi hayatını kaybetmiştir.

Bu trajik olaydan 52 yıl sonra, 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında, Clara Zetkin'in önerisiyle, 8 Mart'ın kadın hakları ve birlik mücadelesi adına her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

1975 yılı, Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde Birleşmiş Milletler, 8 Mart'ı Dünya Kadın Günü olarak kutlamaya başlamıştır. Ardından, 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 8 Mart, "Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü" olarak kabul edilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi