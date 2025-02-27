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Karaman’a yağış geliyor! Meteoroloji verileri paylaştı! 2025 Karaman’a yağmur yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 27 Şubat - 5 Mart arası Karaman, Ermenek, Ayrancı, Kazımkarabekir ve diğer ilçelerin hava durumu..

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Karaman’a yağış geliyor! Meteoroloji verileri paylaştı! 2025 Karaman’a yağmur yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 27 Şubat - 5 Mart arası Karaman, Ermenek, Ayrancı, Kazımkarabekir ve diğer ilçelerin hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karaman’ın ilçe ilçe hava durumunu açıkladı. Ermenek hava durumu, Ayrancı hava durumu, Kazımkarabekir hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgileri paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta Karaman’da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer görülen kar yağışının bu hafta devam edip etmeyeceği merak konusu. Peki bu hafta Karaman’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Karaman’a yağmur yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 27 Şubat - 5 Mart arası Karaman, Ermenek, Ayrancı, Kazımkarabekir ve diğer ilçelerin hava durumu…

Karamanlılar dikkat! Meteoroloji güncel Karaman hava durumu verilerini paylaştı.

Karaman ve ilçelerinde yağış bekleniyor. Gece sıcaklık -8 dereceye kadar düşecek! Peki, Karaman'da kar bekleniyor mu, Karaman'da yağış var mı? İşte, Karaman hava durumu ve beklenen yağışla ilgili tüm detaylar…

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Karaman Hava Durumu | Karaman'da Kar Var mı?

Karaman'da 27 Şubat Perşembe (bugün) günü hafif sisli hava etkili olacak. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması öneriliyor. Özellikle sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olabileceği belirtiliyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Karaman'da kar var mı diyenler için hafta sonu itibariyle 5 Mart Çarşamba gününe kadar Karaman'da yoğun kar yağışı beklenmiyor.

27 Şubat Perşembe

Karaman Hava Durumu | Karaman'da Yağış Var mı?

Hafta sonuna yaklaşırken Karaman'da hava durumu değişecek. Meteoroloji uzmanları, 28 Şubat Cuma günü yer yer yağış beklenirken yer yer karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edebileceği tahmin ediliyor.

28 Şubat Cuma

Karaman Hava Durumu | Karaman'da Sıcaklıklar Düşecek mi?

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşanacak. Meteoroloji yetkilileri, Mart ayının ilk haftasında da yağışların devam edebileceğini ve özellikle 3 Mart Pazar günü şehrin genelinde etkili olacağını belirtti. Soğuk hava dalgası nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları ve tedbirli davranmaları gerektiği vurgulandı.

3 Mart Pazartesi

Yetkililer, sürücülerin sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesinin azalmasına karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Kaygan yollar kazalara sebebiyet verebileceğinden özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha dikkatli olunması gerekiyor. Vatandaşların güncel hava durumu gelişmelerini takip etmeleri öneriliyor.

Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Karaman için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Karaman hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°

Yarın için Karaman hava durumu Sisli, sıcaklık 10°

1 Mart 2025 Cumartesi Karaman hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°

2 Mart 2025 Pazar Karaman hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°

3 Mart 2025 Pazartesi Karaman hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°

Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi

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