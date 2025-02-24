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Karaman’da planlı elektrik kesintisi! Bu ilçelerde elektrik kesilecek | 24 Şubat Karaman elektrik kesintisi

Karaman’da planlı elektrik kesintisi! Bu ilçelerde elektrik kesilecek | 24 Şubat Karaman elektrik kesintisi
MEDAŞ Karaman’daki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte sokak sokak Karaman’da elektrik kesintisi yaşanılacak bölgeler listesi..

MEDAŞ Karaman'ın belirli ilçelerindeki bazı mahallelerde yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde elektrik kesintisi gerçekleşeceğini duyurdu. 

Buna göre 24 Şubat (Bugün) tarihinde Karaman'ın merkez dahil bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, "Karaman'ın hangi ilçelerinde elektrik kesilecek, Karaman'da elektrik ne zaman kesilecek?” gibi soruları internette araştırıyor.

İşte 24 Şubat Karaman elektrik kesinti listesi:

MERKEZ
 
24.02.2025 13:00 - 24.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR BELDESİ, HÜRRİYET MAHALLESİ ANIT Sokak
KARAMAN MERKEZ EĞİLMEZ KÖYÜ EĞİLMEZ KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ KAMENİ KÖYÜ KAMENİ KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ KAMENİ KÖYÜ, DÜZ MEVKİİ DÜZ KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ KİSECİK KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ KARAMAN Sokak

Kaynak: Haber Merkezi

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