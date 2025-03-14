Karaman’ın bu ilçelerinde sular kesilecek! Hazırlıklı olun

Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmaları ve depo bağlantı işlemleri nedeniyle, 15 Mart 2025 Cumartesi günü belirli mahallelerde su kesintisi yaşanacak.
Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Kapsayacak?
Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, su kesintisi saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda kesinti akşam saatlerinde sona erecek. Bu süreçte vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.
Vatandaşların Alması Gereken Önlemler
Su kesintisinin etkilerini en aza indirmek için vatandaşların kesinti öncesinde şu tedbirleri almaları önerilmektedir:
Günlük su ihtiyacını karşılamak amacıyla önceden yeterli miktarda su depolamak.
Kesinti süresince su kullanımını minimum seviyede tutmak.
Kesinti sonrası suyun tamamen temizlenene kadar bir süre akıtılarak kullanılmasına dikkat etmek.
Karaman'da Yarın Su Kesintisi Yaşanacak Mahalleler
Karaman'ın birçok Mahallelerinde altyapı çalışmaları kapsamında,15 Mart 2025 Cumartesi günü saat 09:00 - 23:59 arasında su kesintisi uygulanabilir. Vatandaşların beklenmedik su kesintisi yaşamaması için Karaman Belediyesi'nin internet sitesinden mahalle mahalle güncel kesinti bilgileri paylaşılmaktadır.
İşte Karaman'da su kesintisi yaşanacak mahalleler ve detaylar: TIKLAYINIZ
Kaynak: Haber Merkezi