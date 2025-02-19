Kırıkkale İçin Kar Uyarısı Geldi! Kırıkkale’nin yarınki hava durumu nasıl? 2025 Kırıkkale’ye kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 19-25 Şubat arası Kırıkkale ve ilçelerinin hava durumu…

Meteoroloji’den Kırıkkale için kar yağışı uyarısı geldi. Kırıkkaleliler hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Kırıkkale’de hava durumu nasıl olacak? 2025 Kırıkkale’ye kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 19-25 Şubat arası Kırıkkale ve ilçelerinin hava durumu…

Kırıkkaleliler dikkat! Kırıkkale Hava Durumu son dakika verilerine göre bugün kent genelinde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı ile beraber hava sıcaklığında düşme görülecek. Kırıkkale'de kar var mı, Kırıkkale'nin yarınki hava durumu nasıl, Kırıkkale'de kar olan yerler neresi? İşte Kırıkkale bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Kırıkkale Hava Durumu | Kırıkkale'de kar bekleniyor mu? Kırıkkale'de Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

Kırıkkale'de bugün merkez dahil tüm ilçelerde hafif kar yağışı bekleniyor. Kırıkkale'de Kar Yağışı Olan Yerler Neresi diyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Kırıkkale'ye kar yağacak mı?

Şehir genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedileceği belirtilirken, yetkililer sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kırıkkaleliler, hafta sonu boyunca etkisini artıracak kar yağışı nedeniyle soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaya davet edildi.

Kırıkkale'de hafta sonu kar var mı?

Kırıkkale'de bugün itibarıyla kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu daha da artması beklenen kar yağışı, Kırıkkalelileri önümüzdeki günler için meraklandırdı. Peki, Kırıkkale'de kar ne kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahminlere göre, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilirken, şehir merkezinde de aralıklarla kar yağışı devam edecek.

Kırıkkale İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kırıkkale'de kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta boyunca kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji'nin bugünden pazar gününe kadar olan hava durumu tahmini…

Kırıkkale İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kırıkkale için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Kırıkkale hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°

Yarın için Kırıkkale hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°

21 Şubat 2025 Cuma Kırıkkale hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°

22 Şubat 2025 Cumartesi Kırıkkale hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°

23 Şubat 2025 Pazar Kırıkkale hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°

Kırıkkale İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi