Kırklareli elektrik kesintisi! Bu tarihte 1 ilçe ve 11 köyde elektrik kesintisi uygulanacak

Kırklareli'nde 7 Şubat Cuma günü 1 ilçe ve 11 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Babaeski ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Çiğdemli, Katranca ve Nadırlı köyleri, Pehlivanköy ilçesinin Doğanca, İmampazarı, Hıdırca, Kumköy, Yeşilova, Yeşilpınar, Kuştepe ve Akarca köylerine 7 Şubat Cuma günü 09.00 ile 13.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. TREDAŞ yetkilileri, söz konusu kesintilerde elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA