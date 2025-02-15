Kızılcık Şerbeti 89. Bölüm fragman izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 89. Bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? İşte Kızılcık Şerbeti 89. Bölüm fragmanı...

Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Doğukan Güngör gibi ünlü isimlerin başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor.

Her Cuma akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan dizinin bir sonraki bölümünde; Abdullah ve Işıl arasındaki aşkın ortaya çıkacak. Abdullah'ın beklenmedik itirafı herkesi şoke edecek. Kızılcık Şerbeti 89. Bölüm fragmanı ile yeni bölümde yaşanacaklar…

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nursema'nın kız isteme töreni Firaz'ın içeriye girmesiyle kısa bir sekteye uğrarsa da tören sonunda olaysız kapanır. Nursema ve İlhami artık sözlenmişlerdir. Ancak İlhami'nin bu işe gönülsüz olarak girdiği Nursema'nın aklından çıkmıyor ve onu çok rahatsız ediyordur.

Doğa ve Fatih hala Ünallar'ın evindedir, Doğa bu durumdan hiç hoşnut değildir. Ancak Fatih'in Sevgililer Günü hediyesi olarak ona bir ev hediye etmesi moralini çok yükseltir. Abdullah'ın teklifiyle çalıştığı otelde kalmaya başlayan Işıl'ın keyfi yerindedir. Sevtap'ın nakil ameliyatı başarılı geçer. Başta Nilay olmak üzere herkes çok mutlu olur.

Kıvılcım'ın hamilelik haberini ailesine söylemek isteyen Ömer'e, Kıvılcım engel olmaz. Herkes çok şaşırmış ancak bazıları çok sevinmiştir. Fatih ve Doğa baş başa evlenip durumu ailelerine söylerler.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 89. Bölüm fragmanında; Sönmez'e demans teşhisi konuluyor. Doğa ve Fatih ise yeni evlerinin mutluluğunu yaşıyor. Abdullah ile Işıl arasındaki aşk ise ortaya çıkıyor. Abdullah'ın beklenmedik itirafı dengeleri değiştiriyor.

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(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi